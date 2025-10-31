Новый клип Киркорова вызвал бурю: почему коллеги уверены, что он оскорбил фанатов

Популярный российский певец Филипп Киркоров недавно представил свой новый музыкальный клип на песню "Одинокая женщина". Этот клип привлёк внимание не только поклонников артиста, но и коллег по шоу-бизнесу. Однако, несмотря на высокие ожидания, работа вызвала больше вопросов, чем положительных отзывов. Один из самых ярких аспектов, который вызвал критику, — использование искусственного интеллекта для создания видео.
Клип на песню Филиппа Киркорова был выполнен с помощью технологий искусственного интеллекта, что стало главной причиной обсуждений среди зрителей и профессионалов. Искусственный интеллект используется для создания визуальных эффектов, а также для моделирования сцен, что, с одной стороны, подчёркивает технологический прогресс в индустрии, но с другой — вызывает опасения касаемо качества работы.
Хотя Киркоров сам не комментировал детали производства клипа, представители шоу-бизнеса не упустили возможности высказать свои мнения. Подход к созданию видео с помощью ИИ был воспринят не всеми положительно.
В ответ на публикацию нового клипа Филиппа Киркорова несколько представителей отечественного шоу-бизнеса выразили свою критику. Среди них был анонимный источник, который в интервью Telegram-каналу "Свита короля" жёстко высказался по поводу клипа.
"Это низко! Предлагать поклонникам это палево, сделанное на коленке, — плевать им в лицо", — отметил один из представителей эстрады.
Такое мнение, несмотря на анонимность источника, демонстрирует широкий спектр недовольства среди коллег певца. Критика в адрес Киркорова касается не только использования искусственного интеллекта, но и общего подхода к созданию контента, который, по мнению некоторых, не оправдывает вложенных усилий и ресурсов.
Не обошлось без комментариев по поводу того, как сам Филипп Киркоров относится к мнению своей аудитории. По словам того же источника, певец показал, что ему не важен отклик публики, акцентируя внимание на своём статусе и уровне популярности.
"Филипп показал, что ему всё равно, что думают люди. Мол, и так сойдёт. Я же король! Но такое отношение чревато последствиями, народ у нас умный, не станет платить тому, кто пренебрегает правилами приличия", — добавил он.
В комментариях под видео и в обсуждениях в социальных сетях зрители также выражают сомнение в том, что клип был выполнен на должном уровне, что только подогревает волну критики.
Использование искусственного интеллекта в музыкальных видео, конечно, имеет свои преимущества. Он позволяет значительно ускорить процесс создания клипа, а также добавить эффекты, которые могут выглядеть визуально впечатляюще. Однако не все воспринимают этот метод как заслуживающий доверия в индустрии, где ценится индивидуальность и оригинальность творчества.
Дискуссия вокруг клипа Киркорова также затрагивает более глубокие вопросы о будущем искусства и роли технологий в создании творческих произведений. Может ли искусственный интеллект заменить настоящих художников, режиссёров и продюсеров, или он всего лишь инструмент, который помогает в реализации уже существующих идей?
Для многих поклонников Киркорова и профессионалов из шоу-бизнеса вопрос не в самой технологии, а в том, насколько искренним и глубоким является продукт, который она помогает создать. Технологии, безусловно, будут продолжать развиваться, но для того, чтобы сохранять интерес и уважение зрителей, важно сохранять баланс между инновациями и традиционными подходами в создании контента.
