Невеста 63-летнего Григория Лепса поделилась своими планами на будущее в личном блоге вскоре после скандала с его выступлением во Владивостоке. 19-летняя Аврора Киба рассказала, что намерена через три года вернуться в Лондон, чтобы продолжить учёбу в магистратуре.

Фото: commons.wikimedia.org by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лондон

Планы на ближайшее будущее

Аврора подтвердила, что на данный момент она планирует остаться в Москве. В то же время она продолжит заниматься учёбой, несмотря на предстоящие перемены.

"Пока нужно делать дела тут", — сказала она.

Таким образом, у Авроры есть чёткие намерения развивать свою карьеру в сфере дизайна, несмотря на то что отношения с Лепсом требуют определённого внимания.

Изменения в жизни Авроры

В 2024 году после окончания средней школы Аврора Киба отправилась в Лондон изучать дизайн. Однако уже через год она вернулась в Москву. Это решение было принято после того, как Григорий Лепс сделал ей предложение. Девушка согласилась, но пока неясно, когда именно состоится свадьба. Лепс не исключает, что торжество будет организовано летом, но он признался, что не может точно указать дату, так как ещё не накопил достаточно средств на организацию большого праздника.

Скандал во Владивостоке и госпитализация

Недавний скандал вокруг выступления Лепса в Владивостоке привлёк внимание публики. На концерте певец курил и использовал нецензурные выражения, что возмутило зрителей. Многие стали подозревать, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения. После возвращения в Москву Лепс был госпитализирован с признаками отравления. Этим событиям также предшествовала его бурная реакция на происходящее, что не осталось без внимания со стороны общественности и прессы.