Ни на чём не основана, но живёт: Дибров впервые заговорил о своей тайной надежде

Шоу-бизнес

Много лет брак теледущего Дмитрия Диброва и блогера Полины Дибровой считался одним из самых гармоничных в мире телевидения. Они выглядели примером для многих — зрелый, уверенный в себе мужчина и молодая, яркая жена, которая сумела стать не просто спутницей, а настоящей опорой. Однако в 2025 году их союз распался, и новость о разводе вызвала бурю обсуждений. Теперь телеведущий впервые откровенно рассказал, что до конца не перестал верить в возможность воссоединения.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

Развод, о котором не хотели говорить

Их история длилась больше десяти лет. В отношениях пары были и переломные моменты, и бурные примирения, но весной 2025 года стало известно, что Полина ушла к Роману Товстику — близкому другу семьи. Для многих это стало шоком: Дибровы всегда демонстрировали сплочённость и взаимную поддержку, вместе воспитывали троих детей, участвовали в телепроектах и появлялись на светских приёмах.

Поначалу Дмитрий избегал комментариев, но на этот раз в эфире программы Юлии Прудько он заговорил откровенно. Ведущий признался, что, несмотря на болезненное расставание, всё ещё надеется, что судьба сведёт их снова.

"Всё-таки зиждется надежда. Хотя она ни на чём не основана и ни к чему не ведёт, но всегда есть некоторая надежда", — заявил Дмитрий Дибров.

Эта короткая фраза, прозвучавшая спокойно и без пафоса, говорит больше, чем длинные признания. В ней — и принятие произошедшего, и скрытая тоска по ушедшей гармонии, и искренняя вера в то, что любовь может вернуться.

"Она говорит моими словами"

Развод не превратил бывших супругов во врагов. По словам телеведущего, им удалось сохранить тёплое и доверительное общение. Полина по-прежнему остаётся частью его жизни, прежде всего как мать троих детей и человек, с которым прожито множество лет.

"Она говорит моими словами, знает, что я подумаю, и может предугадать мою реплику. У нас трое детей и собака. Не было ещё ни разу, чтобы Полина что-то попросила, а я не сделал", — резюмировал он.

Эти слова говорят о глубоком уважении и благодарности. Дмитрий подчёркивает: даже после расставания они продолжают заботиться друг о друге, и это, пожалуй, лучшее, что может остаться после долгого брака.

Пара, которая вызывала восхищение

Дибров и Полина всегда выделялись среди светских пар. Он — остроумный интеллектуал с харизмой телеведущего, она — спокойная, сдержанная, умевшая быть в тени, не теряя собственного обаяния. Вместе они казались воплощением семейной гармонии, несмотря на разницу в возрасте.

Полина не скрывала, что в начале отношений ей было непросто принять внимание публики, но со временем она привыкла к вниманию камер и стала частью образа успешного мужа. На мероприятиях супруги выглядели уверенно и естественно, будто давно нашли баланс между карьерой, детьми и личной жизнью.

Как живёт Дмитрий сегодня

После развода Дибров не ушёл в тень. Он продолжает работать на телевидении, участвует в интеллектуальных шоу и занимается образовательными проектами. Телеведущий по-прежнему активен в соцсетях, где делится воспоминаниями, мыслями и моментами повседневной жизни.

Коллеги отмечают, что за внешней иронией и умением шутить скрывается человек, глубоко чувствующий и преданный тем, кого любит. Возможно, поэтому тема семьи для него всегда остаётся главной.

Новая глава без точки

История Дмитрия и Полины — редкий пример того, как можно пройти через испытания без ожесточения. Их отношения меняются, но, кажется, между ними осталось нечто большее, чем просто воспоминания. Возможно, именно эта теплая привязанность и питает ту самую "надежду, ни на чём не основанную", о которой говорил телеведущий.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
