Финансовый кризис Жанны Агалаковой*: как живёт экс-ведущая Первого канала после эмиграции

Экс-ведущая Первого канала Жанна Агалакова* рассказала о финансовых проблемах после переезда в Европу.
В интервью на YouTube-канале журналистки Ирины Петровской она призналась в отсутствии постоянного источника доходов.
"Стабильного ни заработка, ни работы у меня всё это время не было. Я тратила всё, что было нажито непосильным трудом", — сообщила Агалакова.
По её словам, после ухода с телеканала в 2022 году она занималась в основном работой над документальным фильмом и эпизодически сотрудничала с различными медиа.
Ранее журналистка уже отмечала снижение уровня жизни после увольнения с Первого канала. Она подчёркивала, что вместе с супругом больше не может позволить себе многие вещи, которые были доступны ранее.
* признана иностранным агентом в России по решению Минюста
