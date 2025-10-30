Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воздух решает больше, чем кажется: как неправильное давление в шинах бьёт по кошельку и безопасности
Финансовый кризис Жанны Агалаковой*: как живёт экс-ведущая Первого канала после эмиграции
Египет, который не показывают на открытках: как туристы открывают другой Каир
Сокровище древнего моря: в России добыли янтарь весом больше двух килограммов
Каждое утро зеркало напоминает о недосыпе? Есть способы избавиться от синяков под глазами
Низкая безработица — победа или бомба замедленного действия? Глава ЦБ объяснила, в чём минус высоких зарплат
Спасение для усталых ног: не верьте мифам — вот что реально помогает снять напряжение
Лавровый лист творит чудеса: напиток снижает сахар в крови до 26% — вот что обнаружили учёные
Встреча века без финала: Трамп и Си Цзиньпин не смогли поставить подпись под сделкой

Развод не помеха: Дибров дал наставление мужчинам, как сохранить брак

1:04
Шоу-бизнес

Известный телеведущий Дмитрий Дибров впервые после развода с супругой Полиной высказался о принципах построения отношений.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

В интервью YouTube-проекту "Прудько среди своих" он сформулировал рекомендации для мужчин, основанные на личном опыте.

"Если она достойная, а уж особенно мать твоих детей, надо сделать всё от тебя зависящее, чтобы потребности её были бы полностью встречены", — заявил Дибров.

При этом ведущий подчеркнул важность разумных пределов, приведя в пример абсурдность требования дорогого итальянского автомобиля.

Особый акцент телеведущий сделал на постоянном проявлении внимания. По его словам, важно регулярно делать сюрпризы и демонстрировать партнёрше её ценность через конкретные действия, а не только слова.

Эти рекомендации прозвучали менее чем через месяц после официального расторжения брака 25 сентября. Отмечается, что супруги смогли завершить отношения без имущественных споров.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Садоводство, цветоводство
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Недвижимость
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Запотевшие окна? Откройте этот старый совет с моющим средством и забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев Санкционный узел затягивается: Трамп зовёт Центральную Азию на помощь против России Любовь Степушова
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Последние материалы
Уникальный внедорожник, который остался в тени: почему УАЗ-3172 не стал серийным
Пакетотерапия по-кошачьи: как пластик помогает питомцам справиться со стрессом
Китай показал, как выглядит мир без людей: экскурсии на заводы-автоматы стали вирусным трендом
Секрет долголетия раскрыт: всего 6 минут в день изменят вашу жизнь навсегда
Не допускайте этих ошибок при обрезке гортензий осенью — ваше растение зацветёт пышнее прежнего
Развод не помеха: Дибров дал наставление мужчинам, как сохранить брак
Эта простая утренняя привычка сократит заболеваемость простудами на 30%
Казахстанские автомобили обернулись ловушкой: владельцам выставили счёт до 3,5 млн рублей
Межресничка без ошибок: как выбрать идеального мастера и оттенок, чтобы взгляд был естественным
Вы думаете, это полезный завтрак? На самом деле он тормозит метаболизм и добавляет лишние килограммы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.