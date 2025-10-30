Развод не помеха: Дибров дал наставление мужчинам, как сохранить брак

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный телеведущий Дмитрий Дибров впервые после развода с супругой Полиной высказался о принципах построения отношений.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Дибров

В интервью YouTube-проекту "Прудько среди своих" он сформулировал рекомендации для мужчин, основанные на личном опыте.

"Если она достойная, а уж особенно мать твоих детей, надо сделать всё от тебя зависящее, чтобы потребности её были бы полностью встречены", — заявил Дибров.

При этом ведущий подчеркнул важность разумных пределов, приведя в пример абсурдность требования дорогого итальянского автомобиля.

Особый акцент телеведущий сделал на постоянном проявлении внимания. По его словам, важно регулярно делать сюрпризы и демонстрировать партнёрше её ценность через конкретные действия, а не только слова.

Эти рекомендации прозвучали менее чем через месяц после официального расторжения брака 25 сентября. Отмечается, что супруги смогли завершить отношения без имущественных споров.