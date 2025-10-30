Паническая атака на съёмочной площадке: Ида Галич рассказала о случившемся

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:25
Шоу-бизнес

Телеведущая Ида Галич столкнулась с резким ухудшением самочувствия во время съёмок нового проекта в Астрахани.

Ида Галич
Фото: Telegram / IdaGalich by Ида Галич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ида Галич

Инцидент произошёл вскоре после того, как актриса, ставшая матерью во второй раз в июле, вышла из декретного отпуска и приступила к работе, взяв с собой маленькую дочь.

"У меня начался жуткий тремор, закружилась голова и я вообще не соображала. Оказалась в пузыре, когда накрывает будто куполом каким-то", — описала своё состояние Галич в Telegram-канале.

Она связала недомогание с реакцией на погодные условия и общую духоту на площадке, что спровоцировало паническую атаку.

Коллеги оперативно отреагировали на происшествие. Съёмочная группа объявила перерыв и обеспечила артистке поддержку: второй режиссёр читал вслух книгу, администратор поил чаем, а гримёры делали массаж онемевших ног. Несмотря на заботу, вечером у Галич вновь проявились симптомы, напомнившие ей о периоде после первых родов.

Ведущая призналась, что сталкивалась с подобными состояниями ранее и даже обращалась к врачам.

"Страшно, что так будет всегда, какая-то липкая история, от которой невозможно избавиться", — поделилась она переживаниями, отметив сложности совмещения материнства и профессиональной деятельности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
