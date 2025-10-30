Предательство в начале пути: Анфиса Чехова рассказала о роковой находке в переписке мужа

Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова сделала неожиданное признание о начале своих отношений с бывшим мужем Гурамом Баблишвили.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Анфиса Чехова

В новом выпуске кулинарного шоу она рассказала, как случайно обнаружила его переписку с другой женщиной вскоре после начала их романа.

"Я увидела, как он флиртует с актрисой, с которой снимался", — призналась Чехова в беседе с Михаилом Меламедом.

По её словам, сообщения открылись случайно на её компьютере, который Баблишвили оставил после визита на съёмки.

Несмотря на находку, телеведущая не придала этому серьёзного значения.

"Я прочитала всю переписку и не заметила никаких договорённостей… там был просто флирт", — объяснила она свой выбор продолжить отношения.

Внутреннее чувство подсказывало ей, что этот мужчина — её судьба.

Пара вступила в брак, который продлился семь лет и подарил им сына Соломона. Как выяснилось позже, опасения Чеховой оказались не напрасны — в 2017 году брак распался из-за измен Баблишвили.

Несмотря на это, экс-супруги сохранили добрые отношения ради воспитания общего ребёнка.