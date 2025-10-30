Третий ребёнок – не повод для отдыха: что заставляет Регину Тодоренко вернуться к работе

Телеведущая Регина Тодоренко возобновила профессиональную деятельность спустя всего месяц после рождения третьего ребёнка. Это решение было продиктовано не столько творческими амбициями, сколько желанием обеспечить детям достойный уровень жизни.

Фото: Telegram by Telegram-канал Регины Тодоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Регина Тодоренко

Источники в окружении знаменитости указывают на сложную финансовую ситуацию в семье.

"Регина хочет дать своим сыновьям всё самое лучшее, сделать их счастливыми", — цитирует Telegram-канал "Свита короля" подругу телеведущей.

Анонимный источник акцентирует внимание на проблемах с доходом супруга Тодоренко, музыканта Влада Топалова.

"Как это сделаешь без денег? Вот и приходится ей крутиться — с мужем же всё не очень хорошо", — приводит канал слова знакомой пары.

При этом ни сами супруги, ни их официальные представители не комментировали вопросы, связанные с семейным бюджетом.

Ранее Тодоренко объяснила свой скорый возврат в профессию необходимостью "не выпадать из обоймы". Третьи роды у телеведущей состоялись 25 сентября 2025 года, а уже в октябре она приступила к съёмкам.