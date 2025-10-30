Третий ребёнок – не повод для отдыха: что заставляет Регину Тодоренко вернуться к работе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:13
Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко возобновила профессиональную деятельность спустя всего месяц после рождения третьего ребёнка. Это решение было продиктовано не столько творческими амбициями, сколько желанием обеспечить детям достойный уровень жизни.

Регина Тодоренко
Фото: Telegram by Telegram-канал Регины Тодоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Регина Тодоренко

Источники в окружении знаменитости указывают на сложную финансовую ситуацию в семье.

"Регина хочет дать своим сыновьям всё самое лучшее, сделать их счастливыми", — цитирует Telegram-канал "Свита короля" подругу телеведущей.

Анонимный источник акцентирует внимание на проблемах с доходом супруга Тодоренко, музыканта Влада Топалова.

"Как это сделаешь без денег? Вот и приходится ей крутиться — с мужем же всё не очень хорошо", — приводит канал слова знакомой пары.

При этом ни сами супруги, ни их официальные представители не комментировали вопросы, связанные с семейным бюджетом.

Ранее Тодоренко объяснила свой скорый возврат в профессию необходимостью "не выпадать из обоймы". Третьи роды у телеведущей состоялись 25 сентября 2025 года, а уже в октябре она приступила к съёмкам.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
