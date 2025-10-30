Свадьба с Лепсом откладывается? Аврора Киба намекнула на неожиданный поворот

Блогер Аврора Киба вновь оставила поклонников в недоумении относительно даты своей свадьбы с певцом Григорием Лепсом. 19-летняя блогер, недавно вернувшаяся в Москву из Лондона, где она получает образование в колледже моды, уклончиво ответила на прямой вопрос о бракосочетании.
В Instagram*-аккаунте Киба опубликовала мем, который ёмко описывает текущую ситуацию.
"Свадьба на горизонте. А горизонт — это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения", — процитировала она.
Параллельно модель показала ранее не публиковавшееся совместное фото с Лепсом, где они позируют в ресторане в гармоничных розовых нарядах.
При этом Аврора подтвердила планы продолжить обучение в Великобритании. Она заявила, что хочет вернуться туда через три года, чтобы поступить в магистратуру и обучаться SMM.
На вопрос о друзьях в шоу-бизнесе Киба ответила категорично: "В шоу-бизнесе я бы лучших друзей не заводила".
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
