Свадьба с Лепсом откладывается? Аврора Киба намекнула на неожиданный поворот

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Аврора Киба вновь оставила поклонников в недоумении относительно даты своей свадьбы с певцом Григорием Лепсом. 19-летняя блогер, недавно вернувшаяся в Москву из Лондона, где она получает образование в колледже моды, уклончиво ответила на прямой вопрос о бракосочетании.

Фото: instagram by личный аккаунт Авроры Кибы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Григорий Лепс и Аврора Киба

В Instagram*-аккаунте Киба опубликовала мем, который ёмко описывает текущую ситуацию.

"Свадьба на горизонте. А горизонт — это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения", — процитировала она.

Параллельно модель показала ранее не публиковавшееся совместное фото с Лепсом, где они позируют в ресторане в гармоничных розовых нарядах.

При этом Аврора подтвердила планы продолжить обучение в Великобритании. Она заявила, что хочет вернуться туда через три года, чтобы поступить в магистратуру и обучаться SMM.

На вопрос о друзьях в шоу-бизнесе Киба ответила категорично: "В шоу-бизнесе я бы лучших друзей не заводила".

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ