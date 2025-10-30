Личное мнение Осташко об иноагентах: почему клеймо не должно становиться приговором

Журналист и телеведущий Первого канала Руслан Осташко высказал свою точку зрения на возможное возвращение в Россию лиц со статусом иностранного агента. По его мнению, этот статус, являясь серьёзным клеймом, всё же не должен становиться абсолютным запретом на въезд в страну.
Отвечая на вопрос о необходимости "прощения" уехавших, Осташко занял конкретную позицию.
"У нас нет запрета на приезд иноагентов в нашу страну. Пусть приезжают", — заявил журналист в интервью проекту Metametrica.
Он добавил, что общество не должно зацикливаться на этих фигурах, поскольку без них жизнь продолжается в нормальном режиме.
В свою очередь, Госдума приняла в первом чтении инициативу, устанавливающую налогообложение для операций с имуществом иностранных агентов. Речь идёт о наследовании и дарении недвижимости.
