Личное мнение Осташко об иноагентах: почему клеймо не должно становиться приговором

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист и телеведущий Первого канала Руслан Осташко высказал свою точку зрения на возможное возвращение в Россию лиц со статусом иностранного агента. По его мнению, этот статус, являясь серьёзным клеймом, всё же не должен становиться абсолютным запретом на въезд в страну.

Фото: commons.wikimedia.org by Yalwik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руслан Осташко

Отвечая на вопрос о необходимости "прощения" уехавших, Осташко занял конкретную позицию.

"У нас нет запрета на приезд иноагентов в нашу страну. Пусть приезжают", — заявил журналист в интервью проекту Metametrica.

Он добавил, что общество не должно зацикливаться на этих фигурах, поскольку без них жизнь продолжается в нормальном режиме.

В свою очередь, Госдума приняла в первом чтении инициативу, устанавливающую налогообложение для операций с имуществом иностранных агентов. Речь идёт о наследовании и дарении недвижимости.