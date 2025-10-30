Долг за квартиру брата Ивана Дорна: почему успешный бизнесмен скрывается от приставов

Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск Илью Дорна - брата украинского артиста Ивана Дорна. Основанием для розыска стала задолженность за аренду жилья в городе Бирске, которая превышает 74 тысячи рублей.
Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, долг за квартиру площадью 33 квадратных метра накапливался более года.
При этом, по данным журналистов, Илья Дорн является успешным предпринимателем в Уфе. Он владеет танцевальной студией, где стоимость одного занятия достигает 8 500 рублей. Этот факт контрастирует с наличием существенной коммунальной задолженности.
"В разговоре с нами он отрёкся от своего именитого родственника и сменил фамилию в соцсетях", — отмечается в материале SHOT.
При этом издание напоминает, что ранее Илья участвовал в шоу "Танцы", где его поддерживал брат.
Издание также акцентирует внимание на разной гражданской позиции членов семьи. Двоюродная сестра музыканта Мария открыто поддерживает СВО и занимается помощью военнослужащим, что создаёт идеологический контраст с семьёй артиста, продолжающего карьеру на Украине.
