Долг за квартиру брата Ивана Дорна: почему успешный бизнесмен скрывается от приставов

Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск Илью Дорна - брата украинского артиста Ивана Дорна. Основанием для розыска стала задолженность за аренду жилья в городе Бирске, которая превышает 74 тысячи рублей.

Наручники и молоток

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, долг за квартиру площадью 33 квадратных метра накапливался более года.

При этом, по данным журналистов, Илья Дорн является успешным предпринимателем в Уфе. Он владеет танцевальной студией, где стоимость одного занятия достигает 8 500 рублей. Этот факт контрастирует с наличием существенной коммунальной задолженности.

"В разговоре с нами он отрёкся от своего именитого родственника и сменил фамилию в соцсетях", — отмечается в материале SHOT.

При этом издание напоминает, что ранее Илья участвовал в шоу "Танцы", где его поддерживал брат.

Издание также акцентирует внимание на разной гражданской позиции членов семьи. Двоюродная сестра музыканта Мария открыто поддерживает СВО и занимается помощью военнослужащим, что создаёт идеологический контраст с семьёй артиста, продолжающего карьеру на Украине.