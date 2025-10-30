Побег от камер: почему Алла Пугачёва сменила Кипр на болгарскую виллу

Алла Пугачёва стала владелицей элитной недвижимости в Болгарии. Стоимость приобретения оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Переезд в новую резиденцию певица связывает с планами на спокойную и размеренную жизнь.
Вилла расположена в закрытом посёлке неподалеку от Софии. Площадь дома составляет 230 квадратных метров, на участке запланировано обустройство бассейна и сада.
В настоящее время в особняке ведутся отделочные работы, а полный переезд семьи Пугачёвой ожидается к 2026 году.
"Очевидно, что Кипр окончательно отверг Примадонну с семьей", — отмечает источник kp. ru, комментируя возможные причины смены места жительства.
По информации журналистов, активное внимание папарацци на Кипре лишало артистку возможности уединённого отдыха.
Решение певицы совпадает с общей тенденцией среди российских знаменитостей. В Болгарии уже проживают Лариса Гузеева, Лариса Удовиченко и Лера Кудрявцева, что формирует комфортную среду для русскоязычного сообщества в этой стране.
