Побег от камер: почему Алла Пугачёва сменила Кипр на болгарскую виллу

Шоу-бизнес

Алла Пугачёва стала владелицей элитной недвижимости в Болгарии. Стоимость приобретения оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Переезд в новую резиденцию певица связывает с планами на спокойную и размеренную жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва

Вилла расположена в закрытом посёлке неподалеку от Софии. Площадь дома составляет 230 квадратных метров, на участке запланировано обустройство бассейна и сада.

В настоящее время в особняке ведутся отделочные работы, а полный переезд семьи Пугачёвой ожидается к 2026 году.

"Очевидно, что Кипр окончательно отверг Примадонну с семьей", — отмечает источник kp. ru, комментируя возможные причины смены места жительства.

По информации журналистов, активное внимание папарацци на Кипре лишало артистку возможности уединённого отдыха.

Решение певицы совпадает с общей тенденцией среди российских знаменитостей. В Болгарии уже проживают Лариса Гузеева, Лариса Удовиченко и Лера Кудрявцева, что формирует комфортную среду для русскоязычного сообщества в этой стране.