Сцена ждала Валерию, но за дверью прозвучало имя Пугачёвой: Пригожин вспомнил о странном запрете

Алла Пугачёва нередко подчёркивала, что миф о её "власти" над шоу-бизнесом не имеет под собой оснований. По словам певицы, она никогда не мешала коллегам строить карьеру. Однако продюсер Иосиф Пригожин придерживается иного мнения — он рассказал историю, в которой, по его словам, Примадонна лично повлияла на судьбу телевыступления певицы Валерии.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин и Валерия

Неожиданное решение на пороге студии

По воспоминаниям продюсера, однажды Валерия должна была участвовать в одной из рейтинговых передач на федеральном канале. Съёмка была запланирована на вечер, артисты уже приехали к телецентру "Останкино". Но внезапно всё изменилось.

"Алла попросила не допускать Валерию до эфира", — цитирует Иосифа Пригожина "МК".

Он подчеркнул, что решение было принято буквально за несколько часов до выхода программы, хотя ни он, ни Валерия не сделали ничего плохого. Для них это стало полной неожиданностью, ведь все договорённости уже были достигнуты. Пригожин признался, что им ничего не оставалось, кроме как развернуться и уехать домой.

Пугачева и её влияние в шоу-бизнесе

Алла Борисовна неоднократно опровергала рассказы о своём "всемогуществе". Она уверяет, что никогда не пользовалась авторитетом, чтобы вредить коллегам или влиять на их карьеру. Её позиция неизменна: если артист талантлив, он обязательно пробьётся сам.

Тем не менее за Пугачёвой с конца 1980-х закрепился образ фигуры, чьё мнение могло многое решить, особенно в период, когда она вела собственные телепроекты и активно продюсировала молодых исполнителей. В профессиональной среде часто вспоминали истории, когда участие в концертах "Рождественские встречи" или попадание в эфир "Музыкального ринга" зависело от личного одобрения Аллы Борисовны.

Сама певица на подобные слухи реагировала спокойно, иногда с улыбкой. Она уверяла, что к подобным решениям никогда не имела отношения, а главным для неё всегда оставалось качество музыки и уважение к зрителю.

Старые истории и новое звучание

Иосиф Пригожин утверждает, что тот случай с Валерией оставил у них неприятный осадок, но время всё расставило на свои места: певица давно заслужила признание публики и успешно выступает без участия телевизионных форматов.

Сегодня Валерия и Пугачёва живут в разных странах, их творческие пути не пересекаются. После событий 2022 года Примадонна вместе с семьёй уехала из России. Она время от времени обращается к публике, комментируя происходящее или поздравляя поклонников с праздниками.

Почему о Пугачёвой продолжают говорить

Имя Примадонны по-прежнему вызывает интерес — каждый её шаг становится новостью. Её влияние ощущается не только в музыке, но и в том, как выстраиваются отношения внутри индустрии. Для целого поколения артистов она остаётся символом успеха, харизмы и независимости.

Даже скандалы и слухи не способны стереть тот культурный след, который Пугачёва оставила за десятилетия работы. Её песни до сих пор звучат на радио, а клипы набирают миллионы просмотров. Поэтому любое высказывание о ней, особенно со стороны известных коллег, моментально вызывает общественный резонанс.