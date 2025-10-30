Усы решают всё: Леонид Якубович возвращается на СТС с новым шоу

На телеканале СТС стартуют съёмки яркого проекта "Усатые факты" — интеллектуально-развлекательного шоу, где звёздные пары проверяют, насколько хорошо умеют отличать правду от вымысла. У руля — легендарный Леонид Якубович, чьи знаменитые усы давно стали частью культурного кода российского телевидения.

Новая роль легенды эфира

Для Якубовича "Усатые факты" стали не просто очередным проектом — это его собственная идея. Телеведущий выступает не только лицом шоу, но и его соавтором. По словам команды, именно он вдохнул в программу тот самый азарт, из-за которого съёмочная площадка кипит эмоциями. Съёмки первых выпусков уже идут, и атмосфера на площадке напоминает праздничный марафон.

"На мой взгляд, "Усатые факты" позволят участникам и зрителям в лёгкой развлекательной форме разобраться в любопытных фактах о пространстве, в котором мы живём. Ведь сейчас в интернете довольно много разной информации, и порой сложно отличить, где правда, а где ложь", — цитирует Леонида Якубовича "СтарХит".

Телемэтр признаётся, что, несмотря на слухи, он по-прежнему продолжает работу на "Поле чудес", совмещая старые и новые проекты. На СТС же Якубовича пригласили как "двигателя идей", способного вдохнуть жизнь в формат, где юмор и логика идут рука об руку.

Как устроены "Усатые факты"

По задумке авторов, участники проекта делятся на команды по двое и соревнуются в умении отличать достоверную информацию от выдумок. Игра состоит из трёх туров, и после каждого выбывает пара с наименьшим количеством баллов. В финале остаются сильнейшие, а исход решают числа — именно они становятся ответами на последние вопросы.

Главная интрига — финальный куб. На его гранях указаны коэффициенты, способные увеличить выигрыш в пять, десять, пятьдесят или даже сто раз. Судьба призового фонда буквально решается одним броском — так что без везения здесь никак.

Кто вышел на площадку

Первый выпуск обещает быть звёздным. Среди участников — Тимур Родригез и Катя Кабак, блогер Карина Кросс, а также популярный тиктокер Лёша Янгер. Каждая пара старалась проявить смекалку и чувство юмора, ведь вопросы ведущего часто оказывались неожиданными. Организаторы уверяют, что простых заданий не было, зато азарта — хоть отбавляй.

Особенно выделялись Тимур и Катя — они появились на съёмках в одинаковых костюмах. Публика восприняла это как часть шоу, но, по словам пары, всё получилось случайно.

"Мы просто в гардероб ныряем и в чём выныриваем, в том и идём. Мы наряжались за 10 минут до выхода. Нас уже ждала машина, мы не знали, в чём пойдём", — отметили Родригез и Кабак.

Пока звёзды спорили и угадывали, Якубович шутил, поддерживал участников и не упускал возможности блеснуть фирменной харизмой. Именно этот баланс лёгкости и драйва, по словам создателей, делает шоу "Усатые факты" уникальным для российского ТВ.

За кулисами: кот, усы и энергия

За съёмочным процессом скрывается немало забавных деталей. Например, на площадке поселился рыжий кот — почти такой же харизматичный, как ведущий. В один из моментов пушистый "соведущий" выбежал прямо в кадр, и Якубович не удержался и взял его на руки.

Легенда телевидения давно известен как человек с множеством увлечений. Он пишет книги, активно путешествует и не расстаётся со своей любовью к авиации. В молодости Якубович окончил авиационное училище и даже год работал вторым пилотом. Сегодня он по-прежнему поднимается в небо, но уже в качестве хобби, которое приносит ему вдохновение.

"Мои живы здоровы — я счастливый человек! У меня пять книг — я счастливый человек! Я летаю до сих пор — я счастливый человек!" — отметил Леонид Якубович.

Когда выйдет шоу

Премьера "Усатых фактов" запланирована на ближайшие месяцы. На СТС уверены: проект объединит зрителей всех возрастов — от школьников до старшего поколения, ведь в основе программы лежит простая, но близкая каждому идея — желание разобраться, где заканчивается миф и начинается истина.

Якубович по-прежнему остаётся символом доброжелательного телевидения, где шутка и интеллект не исключают друг друга. Его энергия и неподдельный интерес к людям делают любое шоу событием. И, судя по всему, теперь на телеэкране появится новый повод улыбнуться — и, конечно, ещё один повод для усов.