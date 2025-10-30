Забудьте моё имя: как Люся Чеботина ответила на нападки Сергея Соседова

Певица Люся Чеботина поставила на место критикующего звёзд музыкального критика Сергея Соседова.
57-летний музыкальный эксперт известен своими резкими высказываниями о представителях шоу-бизнеса, особенно о молодых артистах. Так, недавно он вновь подверг критике исполнительницу хита "Солнце Монако". Он заявил, что артистка не достойна находиться на сцене.
Певица не осталась в стороне и ответила критикам в социальных сетях, призвав прекратить упоминания о себе.
"Уважаемый Сергей Соседов. Забудьте про мое имя, пожалуйста, и перестаньте его использовать в своих высказываниях. Вы этой статьей просто закопали себя и вновь доказали, что вы не профессионал и не способны оценивать артистов. Никаких! Ни молодых, ни взрослых", — подчеркнула 28-летняя Люся.
Чеботина также выложила отрывок своего выступления в шоу "СуперСтар" на канале НТВ, чтобы продемонстрировать, что поёт вживую. На сцене артистка предстала в строгом костюме с пиджаком на острых плечах и брюках, далёком от пошлости образе.
"Я пишу все свои песни сама, люди их любят, так что решать, кого слушать, а кого нет, — это не ваша компетенция", — заявила певица.
Напомним, что Соседов ранее уже критиковал Чеботину за исполнение песни певицы Ирины Аллегровой "Императрица". Он считает интерпретацию хита в исполнении молодой звезды неудачной.
