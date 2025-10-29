С другими мужчинами это было невозможно: Бородина иронично показала, как изменилась её жизнь

3:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина снова дала повод для обсуждения в Сети: она с юмором рассказала о семейных буднях и неожиданно сравнила нынешние отношения с прошлыми. Поводом стало короткое видео из отпуска, где супруг звезды, бизнесмен Николай Сердюков, помогает ей с багажом.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ксения Бородина

Мужчина рядом — и всегда с чемоданами

Ксения не раз показывала, как проводит свободное время с семьёй, но на этот раз внимание подписчиков привлекла деталь. В кадре Николай Сердюков спокойно несёт несколько сумок и чемоданов, пока телеведущая снимает происходящее на телефон.

Она призналась, что подобная забота до сих пор вызывает у неё восхищение, ведь раньше не все мужчины готовы были помогать даже в мелочах.

"С тех пор, как я замужем за Николаем, я ни одного чемодана в руки не взяла. Он всегда этим занимается, всегда помогает. А почему меня это восхищает? Потому что в жизни были истории, когда мужик истерику закатывал, почему так много чемоданов и он обязан их таскать", — заявила Ксения Бородина.

В комментариях подписчики поддержали звезду, отметив, что такая внимательность со стороны мужа — редкость.

От "Дома-2" до семейной гармонии

Зрители давно привыкли к тому, что Бородина делится личными моментами без прикрас. После многолетней работы на телевидении она стала для аудитории "своей" — откровенной, ироничной и немного строгой.

Её нынешний муж Николай Сердюков держится в стороне от светской жизни. Он редко появляется на публике и почти не даёт интервью, но, по словам близких семьи, старается быть для Ксении опорой и в бытовых вопросах, и в серьёзных делах.

Именно это, как утверждают фанаты, и делает их союз крепче, чем предыдущие отношения звезды.

Поклонники вспомнили прошлое

Публикация вызвала бурное обсуждение не только из-за бытовых подробностей, но и из-за прозрачного намёка на бывших партнёров телеведущей. Подписчики вспомнили, что в прошлом Бородина не раз говорила о трудностях в личной жизни и о том, что ей приходилось "тащить всё на себе" — и в переносном, и в буквальном смысле.

Теперь же Ксения, судя по всему, наслаждается тем, что рядом с ней человек, готовый подставить плечо в любой ситуации.

Как звезда относится к помощи мужчин

Для Бородиной вопрос взаимной поддержки в паре — один из ключевых. Она нередко рассуждает о том, что современным женщинам приходится сочетать карьеру, материнство и домашние дела, поэтому бытовая помощь со стороны мужчины — не мелочь, а проявление уважения.

Телеведущая уверена: настоящие отношения строятся не на громких словах, а на поступках. Возможно, именно поэтому поклонники называют её историю с Сердюковым примером спокойного счастья.