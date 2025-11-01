Опасная штучка: чем Максима Покровского* напугала купленная им женщина-робот

Певец и музыкант Максим Покровский* купил себе робота-женщину, но потом пожалел о своём приобретении.
Музыкант поднял неожиданный вопрос о секс-роботах, оснащённых искусственным интеллектом. Он напомнил, что такие разработки активно демонстрируются на выставках, хотя, по его мнению, выглядят пока не слишком убедительно.
Покровский* отметил, что для одиноких людей, которые по тем или иным причинам не могут найти партнёра, такой робот мог бы стать средством спасения от одиночества.
Он, однако, задумался о том, насколько безопасно это чудо техники.
"Можно ли себя чувствовать в безопасности рядом с таким устройством?" — задался вопросом артист.
Одним из известных примеров является София (Sophia) — робот, созданный гонконгской компанией Hanson Robotics. Она была активирована в апреле 2015 года. Внешность Софии была вдохновлена образом актрисы Одри Хепбёрн.
София оснащена искусственным интеллектом, умеет обрабатывать визуальную информацию и распознавать лица. Робот способен воспроизводить человеческие жесты и мимику, отвечать на определённые вопросы и вести простые диалоги по заранее заданным темам.
В октябре 2017 года София получила гражданство Саудовской Аравии, став первым роботом в мире с официальным подданством какой-либо страны.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
