Опасная штучка: чем Максима Покровского* напугала купленная им женщина-робот

1:39
Шоу-бизнес

Певец и музыкант Максим Покровский* купил себе робота-женщину, но потом пожалел о своём приобретении.

Нижнее белье
Фото: unsplash.com by Jaspinder Singh is licensed under Free to use under the Unsplash License
Нижнее белье

Музыкант поднял неожиданный вопрос о секс-роботах, оснащённых искусственным интеллектом. Он напомнил, что такие разработки активно демонстрируются на выставках, хотя, по его мнению, выглядят пока не слишком убедительно.

Покровский* отметил, что для одиноких людей, которые по тем или иным причинам не могут найти партнёра, такой робот мог бы стать средством спасения от одиночества.

Он, однако, задумался о том, насколько безопасно это чудо техники.

"Можно ли себя чувствовать в безопасности рядом с таким устройством?" — задался вопросом артист.

Одним из известных примеров является София (Sophia) — робот, созданный гонконгской компанией Hanson Robotics. Она была активирована в апреле 2015 года. Внешность Софии была вдохновлена образом актрисы Одри Хепбёрн.

София оснащена искусственным интеллектом, умеет обрабатывать визуальную информацию и распознавать лица. Робот способен воспроизводить человеческие жесты и мимику, отвечать на определённые вопросы и вести простые диалоги по заранее заданным темам.

В октябре 2017 года София получила гражданство Саудовской Аравии, став первым роботом в мире с официальным подданством какой-либо страны.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
