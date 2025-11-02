Гопник в спортивках: в чём Собчак нашла неразрывную связь русского человека и бренда Adidas

Журналистка Ксения Собчак подметила любопытную особенность — особую связь русского человека с брендом Adidas.
По её словам, эта связь берёт начало с 1980 года, когда Adidas стал официальным экипировщиком олимпийской сборной СССР. Логотип компании оказался за "железным занавесом" одним из первых и быстро приобрёл культовый статус. В условиях дефицита бренд стал символом стиля и престижа среди советской молодежи.
После распада Советского Союза страну накрыл экономический кризис, однако интерес к трём полоскам не ослабел. Более того, в те годы массово появились дешёвые подделки Adidas, которые были одновременно узнаваемыми и удобными.
Собчак подчеркнула, что в России Adidas обладал тем же культурным весом, что и люксовые бренды на Западе, но ценился больше за практичность, чем за сам бренд. Сегодня образ "гопника в спортивках" чаще существует как мем, но его корни прочно уходят в постсоветскую историю.
Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".