Гопник в спортивках: в чём Собчак нашла неразрывную связь русского человека и бренда Adidas

1:08
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак подметила любопытную особенность — особую связь русского человека с брендом Adidas.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Ксения Собчак

По её словам, эта связь берёт начало с 1980 года, когда Adidas стал официальным экипировщиком олимпийской сборной СССР. Логотип компании оказался за "железным занавесом" одним из первых и быстро приобрёл культовый статус. В условиях дефицита бренд стал символом стиля и престижа среди советской молодежи.

После распада Советского Союза страну накрыл экономический кризис, однако интерес к трём полоскам не ослабел. Более того, в те годы массово появились дешёвые подделки Adidas, которые были одновременно узнаваемыми и удобными.

Собчак подчеркнула, что в России Adidas обладал тем же культурным весом, что и люксовые бренды на Западе, но ценился больше за практичность, чем за сам бренд. Сегодня образ "гопника в спортивках" чаще существует как мем, но его корни прочно уходят в постсоветскую историю.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
