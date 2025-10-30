Самое трюковое кино: почему Асмус получила травмы на съёмках фильма Холоп-3

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус рассказала, что ей приходится рисковать здоровьем, чтобы выполнять трюки на съёмках фильма "Холоп-3".

Актриса Кристина Асмус
Фото: Инстаграм Кристины Асмус by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Кристина Асмус

Звезда театра и кино поделилась впечатлениями от работы над фильмом "Холоп-3", отметив, что это самое трюковое кино за 20 лет её карьеры. По словам актрисы, уже несколько месяцев её тело покрыто синяками, ссадинами, порезами и рассечениями, но она переполнена восторгом от процесса.

Страховочные тросы и защитные элементы, по мнению Кристины, срослись с кожей, а пиротехнический дым стал частью её ДНК.

"Мы летаем, дерёмся, прыгаем с крепости, бегаем на высоте, падаем с трамплина в воду, тонем, стреляем — в общем, всевозможные ауч, уфь, пиф-паф и ай-яй-яй", — рассказала Асмус в социальных сетях.

Актриса была поражена подготовкой к съёмкам. Каждый день, включая два месяца репетиций, на площадке дежурила бригада скорой помощи, а также половина съёмочной группы и камеры фиксировали каждый шаг актёров. Защиты, крепления, обувь и даже гидрокостюмы шились индивидуально для каждого участника, тогда как обычно их просто подбирают или покупают.

Кристина подчеркнула, что все трюки, кроме автомобильных, она выполняла сама, однако огромная команда каскадёров многократно проверяла их в различных погодных условиях и костюмах. Асмус выразила глубокое уважение постановщикам трюков и каскадёрам, которые ежедневно рискуют жизнью ради впечатляющей картины.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
