Провинциальный адюльтер: адвокат объяснил, удастся ли Диброву отобрать фамилию у бывшей жены

2:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров выразил желание защитить свою фамилию от грязных скандалов.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Дибров

В недавнем интервью звезда ТВ дал понять, что намерен юридически отстоять свою фамилию. По его словам, это наследие его семьи, и ведущий не хочет, чтобы оно было опорочено.

"Я хотел бы защитить фамилию, которая не мною изобретена… Дибров — это синоним постоянного поиска в области публицистики, журналистики, мультимедийных сфер. Оно не должно быть символом провинциального адюльтера. Незачем, не нужно", — цитирует слова Дмитрия "СтарХит".

Адвокат Александр Добровинский, принимавший участие в бракоразводном процессе телеведущего с женой, отметил, что далеко не всех мужчин устраивает, когда бывшая супруга сохраняет фамилию когда-то любимого человека. Однако, по закону, изменить эту ситуацию невозможно.

По мнению юриста, Дмитрий вряд ли пойдет на лишение Полины фамилии, а в своем громком заявлении телеведущий имел в виду скорее что-то другое.

"Понимаете, при разводе жена в "подарок" получает фамилию мужа. Если хочет, то может её себе оставить. Сделать с этим ничего нельзя. Можно только просить за некое вознаграждение, чтобы бывшая взяла другую фамилию (девичью или нового мужа)", — пояснил Добровинский.

О новом возлюбленном Полина пока предпочитает умалчивать. Она путешествует с женским клубом, занимается детьми и не демонстрирует бизнесмена Романа Товстика рядом с собой. На все вопросы о предпринимателе отвечает уклончиво.

Тем временем, Товстик продолжает разбирательства с бывшей женой Еленой. Супруги продолжают спорить о разделе имущества и ищут оптимальный способ расстаться.

"Он балует свою бывшую жену тем, что они пытаются договориться и разделить имущество", — говорила Полина.

До октября интересы Елены представляла адвокат Екатерина Гордон, однако юрист отошла от дела, когда клиентка отказалась на "выгодные условия" бывшего мужа и решила требовать большего. Для продолжения споров по имуществу дело было передано другому правозащитнику.