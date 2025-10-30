Льюис Кэрролл не разочарует: что Яна Рудковская думает о новом фильме Алиса в Стране чудес

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:45
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская поделилась своими впечатлениями от нового фильма "Алиса в стране чудес", который, по её мнению, не просто очаровывает зрителя, но и заставляет задуматься.

Актриса Анна Пересильд
Фото: ВК-аккаунт Анны Пересильд by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Анна Пересильд

Знаток шоу-бизнеса поделилась впечатлениями от похода на фильм "Алиса в стране чудес", который она посетила вместе с телеведущей Тиной Канделаки. По её словам, постановка добилась грандиозного успеха и заняла первые места на всех стриминговых платформах России.

Рудковская отметила, что это не просто добрая и светлая сказка: после просмотра сначала остаётся чувство восторга и абсурда, а затем приходит понимание задумки автора. По её мнению, писатель Льюис Кэрролл был настоящим мастером интриг и неожиданных ходов, и обсуждения с детьми только подтверждают, что фильм заставляет задуматься.

Особенно продюсер похвалила "кукольную" актрису Анну Пересильд, которую, по её словам, буквально создали для роли Алисы. Она отметила, что весь звездный актёрский состав точно попал в свои роли.

Яна также отметила песню, исполненную в дуэте музыканта Ивана Дмитриенко и Анны Пересильд, которая, по её словам, пришлась по душе не только взрослым, но и молодёжной аудитории. Продюсер уверена, что этот спектакль является отличным примером того, как привлекать зрителей и вовлекать их в историю. Она рекомендовала всем мамам брать детей и и отправляться в кино.

Ранее Тину Канделаки возмутили продажи на маркетплейсе точной копии платья, в котором юная Пересильд сыграла в фильме "Алиса в Стране чудес".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
