Слова становятся их внутренним голосом: Погребняк — о том, как не разрушить самооценку ребёнка

Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк уверена, что каждое слово, сказанное родителями, превращается в кирпичик личности ребёнка. Она объяснила, что именно от интонации, похвалы или даже случайных фраз взрослых зависит, какой внутренний голос будет сопровождать человека всю жизнь.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Многодетная мать подчеркнула, что дети безоговорочно верят каждому слову своих родителей — и именно в этом заключается не только огромная сила, но и огромная ответственность взрослых.

По словам Марии, ребёнок никогда не сомневается в словах мамы и папы. Для него любое сказанное родителем высказывание воспринимается как истина и закон вселенной, не требующий доказательств.

Все фразы, обращённые к детям — будь то "какой же ты у нас медлительный", "посмотри, какая красивая!", "не будь жадиной" или "какой ты смелый" — формируют их внутренний мир. Эти слова, по убеждению Погребняк, становятся своеобразными кирпичиками, из которых складывается личность ребёнка, его самооценка и ощущение собственной ценности. И этот фундамент, считает она, останется с ним на всю жизнь.

Мария отмечает, что многие взрослые ошибочно думают, будто самооценка — это нечто сложное и запутанное. На деле же она, по мнению блогера, строится всего на двух основных составляющих.

Первая — "я есть" — осознание собственной значимости просто по факту существования. Это безусловная любовь, ощущение того, что ребёнка ценят не за успехи, а просто за то, что он есть. Ребёнок должен всем сердцем чувствовать: его любят, даже если он ошибается, злится или что-то делает не так, а его место в семье — непоколебимо.

Вторая — "я могу" — вера в собственные способности и право на попытку. Это внутреннее чувство, что ребёнок способен справляться с трудностями, учиться новому, влиять на свою жизнь. Он должен понимать: "Я могу завязать шнурки, могу решить задачу, могу помириться с другом или попросить о помощи".

Мария убеждена, что говорить ребёнку "я тебя люблю" необходимо не только в минуты радости или побед, но и в сложные моменты — когда он пролил сок, расплакался или получил плохую оценку. По её мнению, важно проявлять нежность и заботу просто так, без повода, ведь именно такие простые, искренние проявления формируют ощущение безопасности и принятия.

Погребняк подчёркивает: слова родителей со временем становятся внутренним голосом ребёнка, который будет звучать в его голове всю жизнь.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
