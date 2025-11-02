Слова становятся их внутренним голосом: Погребняк — о том, как не разрушить самооценку ребёнка

Блогер Мария Погребняк уверена, что каждое слово, сказанное родителями, превращается в кирпичик личности ребёнка. Она объяснила, что именно от интонации, похвалы или даже случайных фраз взрослых зависит, какой внутренний голос будет сопровождать человека всю жизнь.
Многодетная мать подчеркнула, что дети безоговорочно верят каждому слову своих родителей — и именно в этом заключается не только огромная сила, но и огромная ответственность взрослых.
По словам Марии, ребёнок никогда не сомневается в словах мамы и папы. Для него любое сказанное родителем высказывание воспринимается как истина и закон вселенной, не требующий доказательств.
Все фразы, обращённые к детям — будь то "какой же ты у нас медлительный", "посмотри, какая красивая!", "не будь жадиной" или "какой ты смелый" — формируют их внутренний мир. Эти слова, по убеждению Погребняк, становятся своеобразными кирпичиками, из которых складывается личность ребёнка, его самооценка и ощущение собственной ценности. И этот фундамент, считает она, останется с ним на всю жизнь.
Мария отмечает, что многие взрослые ошибочно думают, будто самооценка — это нечто сложное и запутанное. На деле же она, по мнению блогера, строится всего на двух основных составляющих.
Первая — "я есть" — осознание собственной значимости просто по факту существования. Это безусловная любовь, ощущение того, что ребёнка ценят не за успехи, а просто за то, что он есть. Ребёнок должен всем сердцем чувствовать: его любят, даже если он ошибается, злится или что-то делает не так, а его место в семье — непоколебимо.
Вторая — "я могу" — вера в собственные способности и право на попытку. Это внутреннее чувство, что ребёнок способен справляться с трудностями, учиться новому, влиять на свою жизнь. Он должен понимать: "Я могу завязать шнурки, могу решить задачу, могу помириться с другом или попросить о помощи".
Мария убеждена, что говорить ребёнку "я тебя люблю" необходимо не только в минуты радости или побед, но и в сложные моменты — когда он пролил сок, расплакался или получил плохую оценку. По её мнению, важно проявлять нежность и заботу просто так, без повода, ведь именно такие простые, искренние проявления формируют ощущение безопасности и принятия.
Погребняк подчёркивает: слова родителей со временем становятся внутренним голосом ребёнка, который будет звучать в его голове всю жизнь.
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.