Агата Муцениеце отказывается помогать с учёбой детям от Прилучного: причина удивила всех

3:54
Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце откровенно рассказала о том, как в её семье устроен процесс обучения детей. Звезда подчеркнула, что не вмешивается в дела сына и дочери от Павла Прилучного, считая, что они должны нести ответственность за свои оценки сами.

Агата Муцениеце
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Агата Муцениеце

Осознанная позиция актрисы

По словам Муцениеце, она не проверяет домашние задания и не контролирует учебные достижения ребят. Актриса уверена, что школьные успехи — это зона ответственности самих учеников.

"Считаю, что это забота ребёнка, точно не моя. Я ведь в своё время сама всё делала, поэтому не проверяю. Если попросят помочь с английским — помогу, а с математикой — тут точно нет", — высказалась актриса в личном блоге.

Такое отношение артистки вызвало оживлённые обсуждения в Сети. Одни пользователи поддержали её подход, отметив, что самостоятельность необходимо развивать с детства. Другие же посчитали, что без участия родителей школьнику бывает сложно правильно распределять нагрузку и выстраивать дисциплину.

Кружки и спорт вместо постоянного контроля

Муцениеце уверяет, что её дети не скучают без родительского надзора. Помимо школы, они посещают множество кружков и спортивных секций. Сын занимается баскетболом и смешанными единоборствами, а также проявляет интерес к творчеству.

Актриса рассказала, что старается поддерживать баланс между физическими и интеллектуальными нагрузками.

"Год назад он классно рисовал, хочу пробудить в нём этот интерес снова", — добавила актриса.

Звезда "Закрытой школы" не скрывает, что хочет видеть в сыне не только спортсмена, но и творческую личность. По её мнению, развитие должно быть многогранным — не только учёба и оценки, но и хобби, которые формируют характер и вкус.

Семейные перемены и новая роль

В последнее время имя Муцениеце вновь часто появляется в новостях. Причина — грядущие изменения в личной жизни артистки. Совсем скоро она станет мамой в третий раз. Сейчас актриса находится на позднем сроке беременности и активно готовится к пополнению в семье.

Отцом будущего ребёнка стал музыкант Пётр Дранга. Пара узаконила отношения, и поклонники с интересом следят за тем, как складывается их жизнь после свадьбы.

Муцениеце признаётся, что чувствует себя спокойно и уверенно, несмотря на плотный график. Она продолжает вести блог, делиться с подписчиками откровениями о материнстве и отношениях.

В одном из последних видео артистка отметила, что сейчас её приоритет — внутренняя гармония и комфорт детей. По словам Агаты, важно не количество проверенных тетрадей, а атмосфера в доме, где ребёнок чувствует поддержку и уважение.

Новый этап в жизни

Для поклонников Муцениеце давно стала примером женщины, которая умеет сохранять достоинство в непростых обстоятельствах. После развода с Павлом Прилучным актриса сумела выстроить собственную жизнь, не перекладывая ответственность ни на кого.

Её подход к воспитанию детей — продолжение этой философии. Муцениеце не стремится быть строгим контролёром, а старается дать детям пространство для роста. Она считает, что именно так формируются уверенность и самостоятельность, которые пригодятся им во взрослой жизни.

Зрители, следящие за её карьерой, отмечают, что актриса словно нашла свой ритм: она совмещает работу, блог, материнство и личное счастье, не стараясь быть "идеальной мамой" по шаблону.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
