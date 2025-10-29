Лиза Арзамасова открывает секрет: стоит ли детям вмешиваться в конфликты родителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:23
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова объяснила, как родители должны себя вести, чтобы детям не пришлось страдать от их ссор и разногласий. 

Елизавета Арзамасова
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елизавета Арзамасова

В отличие от своих экранных героинь из сериала "Папины дочки", актриса Лиза Арзамасова, которая состоит в браке с фигуристом Ильёй Авербухом, придерживается иного взгляда на тему семейных разногласий.

Артистка поделилась своим мнением о том, стоит ли детям пытаться примирить родителей, если между ними возникают споры или напряжённые отношения.

Во время презентации картины "Папины дочки. Мама вернулась" Арзамасова отметила, что именно взрослые несут ответственность за урегулирование конфликтов и не должны втягивать в это своих детей.

"Всё так индивидуально. Мне кажется, что взрослые люди должны обязательно находить в себе силы, мудрость, разобраться в своих отношениях таким образом, чтобы для детей это было незаметно", — цитирует слова актрисы "Пятый канал".

Лиза Арзамасова уже рассказывала, что во время съёмок нового проекта "Папины дочки" находилась в ожидании ребёнка. По словам актрисы, это совпадение стало для неё символичным — ведь семейная история на экране шла параллельно с важным этапом в личной жизни, когда она готовилась к рождению второго ребёнка, дочери по имени Лия. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
