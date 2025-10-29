Шокирующая правда: Любовь Успенская объяснила, почему отказалась от алкоголя

Певица Любовь Успенская откровенно рассказала о своём отношении к алкоголю.

Мир шоу-бизнеса нередко толкает знаменитостей к частым встречам с бокалом в руке. Однако Успенская, по её признанию, сегодня получает истинное удовольствие от жизни без спиртного. Артистка рассказал об этом в недавнем разговоре с рэпером Бастой в его проекте "Вопрос ребром".

По словам певицы, раньше ей не раз приходилось попадать в курьёзные и неловкие истории, за которые потом было стыдно или нужно было оправдываться. Теперь же, отказавшись от алкоголя, она с удовольствием наблюдает за тем, как окружающие продолжают выпивать, а сама остаётся собранной и в ясном уме.

"Я уже всё своё выпила. И сполна. Я сейчас абсолютно кайфую от трезвости. Самое главное, ребята, — приходишь на мероприятие — все выпившие, а ты трезвая. Так приятно наблюдать за ними: они там что-то болтают, что-то несут", — выразила своё мнение королева русского шансона.

Как призналась артистка, её отказ от спиртного был осознанным и связан с личной трагедией. В 2023 году Любовь Успенская поделилась, что прекратила употреблять алкоголь после серьёзной травмы своей дочери Татьяны Плаксиной, полученной в 2018 году при падении с велосипеда. Это происшествие стало переломным моментом в её жизни — певица решила полностью отказаться от алкоголя, чтобы быть рядом с дочерью и помогать ей на пути к восстановлению.