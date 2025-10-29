Некоторые ловят блох: что думает Дмитрий Дибров о бывшей жене после развода

Телеведущий Дмитрий Дибров поделился мыслями о разводе с Полиной Дибровой, обсудил интервью и общественное мнение, раскрыв важные моменты отношений и уважения к детям.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Дибров

С момента развода Дмитрия и Полины Дибровых прошло несколько месяцев, однако это расставание стало, пожалуй, одним из самых обсуждаемых событий года. Телеведущий старается держать лицо и редко позволяет себе комментарии о бывшей супруге, но если и говорит — то метко.

На днях Дмитрий дал первое интервью журналистке Юлии Прудько, где поделился мыслями о переменах в личной жизни. После развода Полина уже успела побывать и в студии программы телеведущего Андрея Малахова, и провести долгую беседу с журналисткой Лаурой Джугелией. Самого же телеведущего также неоднократно приглашали высказаться на больших платформах, но он отказался участвовать в публичных перепалках.

Именно поэтому Дмитрий на какое-то время предпочел взять паузу и хранить молчание, чтобы не нанести вред женщине, к которой относится с уважением. Всё-таки за плечами у них 16 лет брака и трое детей. Шоумен понимает, что любые комментарии могут быть использованы против него самого.

"Предположим, твоя бывшая избранница нанесёт тебе ущерб. А ты не будь как она! Ты же знаешь, что она виновата, ты тоже хочешь быть преступником? Ведь можно же мне не стать источником всеобщего разрушения, оскорблений, разложения. И тогда зритель поймет, что можно иначе разводиться, как Дибров надо", — отметил он.

Недавно Полина вместе с детьми отправилась за границу. Перед поездкой она попросила разрешения у отца детей, и Дмитрий не стал чинить препятствий, в отличие от некоторых известных мужчин, использующих подобные ситуации как инструмент давления. По его словам, в этом случае пострадали бы не столько бывшая жена, сколько сами дети.

Всех, кто продолжает обсуждать или осуждать их семью, Дибров называет "инфоглистами". По его мнению, их расставание прошло достойно, однако публика все еще пытается найти поводы для сплетен и уколов.

"Некоторые Полину осуждают, ну и меня-то ведь не превозносят, потому что я для них что-то совсем непонятное. А другие, наоборот, превозносят ее преимущества. А ее достоинства ясны: она красива, и этим все сказано. Правда, некоторые ловят какие-то блохи в её интервью… Ребят, я не знаю, но хотите — ловите", — рассуждает Дибров.

Что касается будущего, телеведущий пока не строит конкретных планов. Искать новую любовь специально он не собирается, но не исключает, что жизнь способна преподнести сюрпризы.