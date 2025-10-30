Альбом Валерии может стать последним: певица раскрыла карты

Российская певица Валерия высказала предположение, что готовящийся к выпуску альбом может завершить её дискографию. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач" со ссылкой на слова самой исполнительницы.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерия

Артистка уточнила, что не планирует полностью покидать сцену, но сосредоточится на записи отдельных композиций. Концептуальные работы требуют особого творческого напряжения.

"На него запала будто бы уже не хватит. Это очень непросто", — объяснила певица решение отказаться от альбомного формата в будущем.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил уверенность в международном признании творчества Валерии. По его мнению, у певицы есть все шансы получить одну из престижных музыкальных наград, включая "Грэмми".