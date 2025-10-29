Снова невеста: Айза выходит замуж в третий раз – подробности и эмоции блогера

Блогер Айза-Лилуна Ай официально подтвердила свою третью помолвку с возлюбленным Степаном Кузьменко. Согласие на брак она дала во время съёмок телевизионного шоу, о чём сообщила в социальных сетях.

Фото: instagram by личный аккаунт Айзы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Айза Лилуна-Ай

На своей личной странице Айза опубликовала фотографию с помолвочным кольцом, украшенным крупным драгоценным камнем. Снимок был сделан на фоне морского пейзажа, где украшение эффектно переливалось на солнце.

"А потом приходит он, обнимает моё пламенное сердце, мой разум, который привык к войне, и говорит, что любит", — поделилась эмоциями блогер в обращении к подписчикам.

Айза отметила, что ранее испытывала сложности с принятием романтических жестов из-за прошлого опыта. По её словам, новый избранник помог ей преодолеть внутренние барьеры и поверить в себя.

Для телеведущей это будет третий официальный брак после отношений с рэпером Гуфом и серфером Дмитрием Анохиным.