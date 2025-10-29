Телеведущая и адвокат — теперь певицы: зачем Кудрявцева и Гордон создали группу Зависть

В 2025 году светская хроника снова заговорила о ярких музыкальных дуэтах. Телеведущая Лера Кудрявцева и адвокат, поэт и певица Катя Гордон решили объединить творческие силы и представить публике новый проект — женскую группу с выразительным названием "Зависть".

Их дебютная презентация прошла с размахом: красивое оформление, живая музыка, звёздные гости и первая встреча коллектива со слушателями. На мероприятии артистки рассказали о сотрудничестве с композитором Татьяной Тур и о планах на будущее, включая первый концерт в Москве. Уже известно, что стоимость билетов на это шоу достигает 20 тысяч рублей — и, как оказалось, именно этот факт вызвал бурное обсуждение среди поклонников и специалистов музыкальной индустрии.

Новая сцена для знакомых лиц

Проект "Зависть" стал неожиданностью для публики, ведь Леру Кудрявцеву чаще ассоциируют с телевидением, а Катю Гордон — с острой публицистикой и авторской музыкой. Их союз оказался необычным сочетанием медийности и внутренней глубины, а само название группы — ярким намёком на женскую силу и уверенность.

Как отметила сама Кудрявцева, идея создать дуэт родилась спонтанно: хотелось чего-то свежего, эмоционального и, в первую очередь, искреннего. Песни коллектива обещают быть автобиографичными и откровенными, затрагивая темы любви, зрелости и личного опыта.

Цена внимания

Когда стало известно, что билеты на первый концерт "Зависти" стоят до 20 тысяч рублей, реакция публики разделилась. Кто-то воспринял это как смелый шаг — ведь редкий новый проект начинает с таких масштабов. Другие же усомнились, оправдан ли столь высокий ценник для группы, чья дискография пока ограничена несколькими композициями. Продюсер Павел Рудченко в беседе с порталом "Страсти" высказал своё мнение.

"На сам коллектив спроса нет, он находится ещё на стадии раскрутки. Люди не знают его творчества, контент не выпустился в должном объёме. Всё ещё в зачаточном состоянии. В большей степени интерес к участникам группы, к персоне как бренду. Все придут посмотреть на Леру Кудрявцеву", — сказал Павел Рудченко.

По словам эксперта, именно имя телеведущей сегодня становится главным магнитом для зрителей. И хотя песни коллектива пока не попали в чарты, интерес к ним может вырасти благодаря личной харизме участниц.

Перспективы и ожидания

Многие музыкальные критики сходятся во мнении, что в шоу-бизнесе успех редко приходит мгновенно. Даже звёздный состав не гарантирует мгновенной популярности — за этим стоит длительная работа, качественный продакшн и постоянное взаимодействие с публикой.

Сам Рудченко, оценивая перспективы "Зависти", отметил, что не видит в проекте потенциала стать лидером эстрады, но признаёт: подобные инициативы часто вдохновляют и дают артистам новые творческие силы. Он считает, что Лера и Катя могли создать группу не только ради успеха, но и ради удовольствия от совместного процесса: возможность петь, делиться эмоциями и выходить на сцену в новом образе.