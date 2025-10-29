Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотой манёвр: Индия возвращает свои сокровища домой
10 лучших кремов для глаз: эксперты раскрыли секреты молодого взгляда
Замерзающий петербуржец выбрал тюрьму вместо холода: что толкнуло его на преступление
Секрет Шимозера: озеро исчезло в Чёрной яме, но это не катастрофа
Квартира будто из старого каталога: 10 признаков, что дизайн безвкусицы победил стиль
Испания, где нет фламенко и сангрии: этот регион перевернёт ваше представление о стране
Сыр под подозрением: эта плесень превратит деликатес в отраву
Взрыв в Спартаке: тренерская рокировка назрела — кто спасет клуб
МАГАТЭ без глаз: Гросси заявил о потере контроля над ядерными объектами Ирана из-за США

Телеведущая и адвокат — теперь певицы: зачем Кудрявцева и Гордон создали группу Зависть

3:31
Шоу-бизнес

В 2025 году светская хроника снова заговорила о ярких музыкальных дуэтах. Телеведущая Лера Кудрявцева и адвокат, поэт и певица Катя Гордон решили объединить творческие силы и представить публике новый проект — женскую группу с выразительным названием "Зависть".

Лера Кудрявцева
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лера Кудрявцева

Их дебютная презентация прошла с размахом: красивое оформление, живая музыка, звёздные гости и первая встреча коллектива со слушателями. На мероприятии артистки рассказали о сотрудничестве с композитором Татьяной Тур и о планах на будущее, включая первый концерт в Москве. Уже известно, что стоимость билетов на это шоу достигает 20 тысяч рублей — и, как оказалось, именно этот факт вызвал бурное обсуждение среди поклонников и специалистов музыкальной индустрии.

Новая сцена для знакомых лиц

Проект "Зависть" стал неожиданностью для публики, ведь Леру Кудрявцеву чаще ассоциируют с телевидением, а Катю Гордон — с острой публицистикой и авторской музыкой. Их союз оказался необычным сочетанием медийности и внутренней глубины, а само название группы — ярким намёком на женскую силу и уверенность.

Как отметила сама Кудрявцева, идея создать дуэт родилась спонтанно: хотелось чего-то свежего, эмоционального и, в первую очередь, искреннего. Песни коллектива обещают быть автобиографичными и откровенными, затрагивая темы любви, зрелости и личного опыта.

Цена внимания

Когда стало известно, что билеты на первый концерт "Зависти" стоят до 20 тысяч рублей, реакция публики разделилась. Кто-то воспринял это как смелый шаг — ведь редкий новый проект начинает с таких масштабов. Другие же усомнились, оправдан ли столь высокий ценник для группы, чья дискография пока ограничена несколькими композициями. Продюсер Павел Рудченко в беседе с порталом "Страсти" высказал своё мнение.

"На сам коллектив спроса нет, он находится ещё на стадии раскрутки. Люди не знают его творчества, контент не выпустился в должном объёме. Всё ещё в зачаточном состоянии. В большей степени интерес к участникам группы, к персоне как бренду. Все придут посмотреть на Леру Кудрявцеву", — сказал Павел Рудченко.

По словам эксперта, именно имя телеведущей сегодня становится главным магнитом для зрителей. И хотя песни коллектива пока не попали в чарты, интерес к ним может вырасти благодаря личной харизме участниц.

Перспективы и ожидания

Многие музыкальные критики сходятся во мнении, что в шоу-бизнесе успех редко приходит мгновенно. Даже звёздный состав не гарантирует мгновенной популярности — за этим стоит длительная работа, качественный продакшн и постоянное взаимодействие с публикой.

Сам Рудченко, оценивая перспективы "Зависти", отметил, что не видит в проекте потенциала стать лидером эстрады, но признаёт: подобные инициативы часто вдохновляют и дают артистам новые творческие силы. Он считает, что Лера и Катя могли создать группу не только ради успеха, но и ради удовольствия от совместного процесса: возможность петь, делиться эмоциями и выходить на сцену в новом образе.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Последние материалы
Италия объявила эвакуацию: террористы из Мали угрожают безопасности европейцев
Тегеран сдал экзамен: Гросси объявил неожиданные итоги проверки Ирана
Дистанционный обыск на дому: новый трюк мошенников — и вы отдадите все деньги
Запад ошибся: МАГАТЭ признало неожиданную правду об Иране
Старый матрас снова как новый: проверенный способ очистки, который реально работает
Сад, который просыпается под снегом: цветы для осеннего посева, легко переносящие зиму
Легенды о Всемирном потопе оказались правдой: в шумерских мифах нашли реальную географию
Последний вздох? Британия может лишиться всей нефтепереработки
Ягода, которая прикидывается игрушкой: за декоративной оболочкой — мощный природный детокс
Налог на наследство для детей иноагентов: как новый законопроект затронет семью Галкина*
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.