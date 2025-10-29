Певица Слава открыла подробности болезненного разрыва с бизнесменом Анатолием Данилицким. Их союз, который казался крепким и устойчивым, закончился после череды неприятных открытий, ставших для артистки настоящим ударом.
Как призналась певица, тревожные звоночки начали появляться задолго до окончательного разрыва. Всё началось с мелочей — нестыковок, недосказанности и странных объяснений. Настоящим поводом задуматься стал эпизод с отпуском.
"Однажды он проговорился, что уже был на Мальдивах, хотя я в это время работала. И я поняла, что человек уже отдыхал с другими", — цитирует Славу "МК".
По словам артистки, тогда она впервые ощутила холодную уверенность в том, что любимый человек ведёт двойную жизнь.
Исполнительница не скрывает, что узнала о существовании других женщин, с которыми у её возлюбленного были отношения.
"Я рядом с собой таких крыс не держу — я бы тогда вообще сошла с ума. Но они все на меня похожи, один типаж", — сообщила Слава.
По словам певицы, эти женщины не имели отношения к её окружению. Слава отметила, что это были случайные знакомые, внешне схожие с ней самой — словно отражения в зеркале.
Разрыв, по признанию артистки, не случился в один момент. Всё происходило постепенно — словно туман, медленно накрывающий привычную жизнь. Вначале они стали реже видеться, потом исчезли совместные планы, разговоры, поддержка.
Слава подчеркнула, что в трудные периоды не получала от партнёра ни сочувствия, ни участия. В какой-то момент она поняла: рядом с ней человек, с которым больше нет настоящей связи.
Позже певице стало известно и о внебрачных детях бизнесмена. Хотя сама Слава говорила об этом с долей иронии, её слова отражали разочарование и усталость.
По данным издания, артистка в шутку добавила, что у Данилицкого "дети есть в разных городах". Несмотря на лёгкий тон высказывания, за ним чувствовалась боль человека, пережившего предательство.
Сегодня певица старается не возвращаться к тяжёлым воспоминаниям. В её жизни достаточно творчества, гастролей и общения с поклонниками, чтобы не зацикливаться на прошлом. Артистка признаётся, что опыт сделал её сильнее и научил ценить себя.
Разговор о личной жизни Слава больше не считает табуированным. Она открыто говорит о своих чувствах, ошибках и выводах — не ради сенсации, а чтобы показать: за ярким сценическим образом скрывается живой человек, которому тоже бывает больно.
По оценке "Газпрома", стремительное расширение экспортных мощностей США создаёт предпосылки для дисбаланса между внутренним спросом и экспортом.