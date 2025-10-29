Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
40% к зарплате: в ЦСКА раскрыли карты, сделав ставку на Челестини
Лес вместо лекарства: прогулки в зелёных зонах доказано повышают уровень счастья
Мотор уходит в масляный запой: как остановить расход без капитального ремонта
Меган Маркл выпустила необычную ароматическую свечу: чем пахнет её свадьба с принцем Гарри
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Ваш холодильник — главная дыра в бюджете: как перестать выбрасывать еду и деньги
Сезонная депрессия началась: питомцы массово впадают в апатию из-за одной вещи в каждой квартире
Этот витамин решает исход каждой тренировки: без него мышцы просто не просыпаются
На упаковке — здоровье, в реальности пыль: как чистые витамины оказались грязным бизнесом

Он выбирал определённый тип: Слава раскрыла тайну внешности любовниц Данилицкого

3:01
Шоу-бизнес

Певица Слава открыла подробности болезненного разрыва с бизнесменом Анатолием Данилицким. Их союз, который казался крепким и устойчивым, закончился после череды неприятных открытий, ставших для артистки настоящим ударом.

Слава
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слава

Подозрения и первые сигналы

Как призналась певица, тревожные звоночки начали появляться задолго до окончательного разрыва. Всё началось с мелочей — нестыковок, недосказанности и странных объяснений. Настоящим поводом задуматься стал эпизод с отпуском.

"Однажды он проговорился, что уже был на Мальдивах, хотя я в это время работала. И я поняла, что человек уже отдыхал с другими", — цитирует Славу "МК".

По словам артистки, тогда она впервые ощутила холодную уверенность в том, что любимый человек ведёт двойную жизнь.

Женщины одного типажа

Исполнительница не скрывает, что узнала о существовании других женщин, с которыми у её возлюбленного были отношения.

"Я рядом с собой таких крыс не держу — я бы тогда вообще сошла с ума. Но они все на меня похожи, один типаж", — сообщила Слава.

По словам певицы, эти женщины не имели отношения к её окружению. Слава отметила, что это были случайные знакомые, внешне схожие с ней самой — словно отражения в зеркале.

Эмоциональная усталость и холод в отношениях

Разрыв, по признанию артистки, не случился в один момент. Всё происходило постепенно — словно туман, медленно накрывающий привычную жизнь. Вначале они стали реже видеться, потом исчезли совместные планы, разговоры, поддержка.

Слава подчеркнула, что в трудные периоды не получала от партнёра ни сочувствия, ни участия. В какой-то момент она поняла: рядом с ней человек, с которым больше нет настоящей связи.

Внебрачные дети и утрата доверия

Позже певице стало известно и о внебрачных детях бизнесмена. Хотя сама Слава говорила об этом с долей иронии, её слова отражали разочарование и усталость.

По данным издания, артистка в шутку добавила, что у Данилицкого "дети есть в разных городах". Несмотря на лёгкий тон высказывания, за ним чувствовалась боль человека, пережившего предательство.

Как Слава переживает разрыв

Сегодня певица старается не возвращаться к тяжёлым воспоминаниям. В её жизни достаточно творчества, гастролей и общения с поклонниками, чтобы не зацикливаться на прошлом. Артистка признаётся, что опыт сделал её сильнее и научил ценить себя.

Разговор о личной жизни Слава больше не считает табуированным. Она открыто говорит о своих чувствах, ошибках и выводах — не ради сенсации, а чтобы показать: за ярким сценическим образом скрывается живой человек, которому тоже бывает больно.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
