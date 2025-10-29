Американская блогер и предприниматель Ким Кардашьян продемонстрировала в TikTok дорогие подарки, полученные на 45-летие от матери Крис Дженнер. Внимание пользователей привлекли редкие модели сумок французского бренда Hermès.
Согласно данным издания People, стоимость сумки Birkin из красной крокодиловой кожи достигает 75 тысяч долларов, а клатча Kelly Cut — 25 тысяч долларов. Эти аксессуары считаются одними из самых статусных в мире моды.
"Отдала мой подарок, а потом сделала вид, будто никогда о нём не слышала", — с иронией прокомментировала Кардашьян историю появления сумки в своём гардеробе.
Основательница бренда Skims намекнула на семейное недоразумение: аналогичную модель ранее получила её младшая сестра, блогер и модель Кендалл Дженнер. Видео с роскошными подарками быстро набрало популярность в социальных сетях, вызвав активное обсуждение среди поклонников.
В своём TikTok Ким Кардашьян также прокомментировала изменения во внешности старшей дочери от рэпера Канье Уэста. Блогер отреагировала на поднявшийся хейт.
По оценке "Газпрома", стремительное расширение экспортных мощностей США создаёт предпосылки для дисбаланса между внутренним спросом и экспортом.