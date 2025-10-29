Роскошные подарки Ким Кардашьян: сколько стоили брендовые сумки на её день рождения

Американская блогер и предприниматель Ким Кардашьян продемонстрировала в TikTok дорогие подарки, полученные на 45-летие от матери Крис Дженнер. Внимание пользователей привлекли редкие модели сумок французского бренда Hermès.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ким Кардашьян

Согласно данным издания People, стоимость сумки Birkin из красной крокодиловой кожи достигает 75 тысяч долларов, а клатча Kelly Cut — 25 тысяч долларов. Эти аксессуары считаются одними из самых статусных в мире моды.

"Отдала мой подарок, а потом сделала вид, будто никогда о нём не слышала", — с иронией прокомментировала Кардашьян историю появления сумки в своём гардеробе.

Основательница бренда Skims намекнула на семейное недоразумение: аналогичную модель ранее получила её младшая сестра, блогер и модель Кендалл Дженнер. Видео с роскошными подарками быстро набрало популярность в социальных сетях, вызвав активное обсуждение среди поклонников.

В своём TikTok Ким Кардашьян также прокомментировала изменения во внешности старшей дочери от рэпера Канье Уэста. Блогер отреагировала на поднявшийся хейт.