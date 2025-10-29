Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мозг на перезагрузке: почему иногда внезапно отключается внимание
Меняется ритм — меняется уход: формула комфорта для каждой декады
Следы, петли и ловушки: как заяц запутывает врагов, не оставляя шансов на погоню
Острые и сочные: маринованные зелёные помидоры с чесноком, которые хочется готовить снова и снова
Невидимый яд вдыхают миллионы: загрязнённый воздух делает детей заложниками болезней глаз
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Перец вместо яда: как обычные специи спасают урожай от нашествия вредителей
Пять аксессуаров для животных, о которых не догадываются даже опытные владельцы
Пьяным толпам — нет: Барселона закрывает двери для любителей барных туров

Роскошные подарки Ким Кардашьян: сколько стоили брендовые сумки на её день рождения

Шоу-бизнес

Американская блогер и предприниматель Ким Кардашьян продемонстрировала в TikTok дорогие подарки, полученные на 45-летие от матери Крис Дженнер. Внимание пользователей привлекли редкие модели сумок французского бренда Hermès.

Ким Кардашьян
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ким Кардашьян

Согласно данным издания People, стоимость сумки Birkin из красной крокодиловой кожи достигает 75 тысяч долларов, а клатча Kelly Cut — 25 тысяч долларов. Эти аксессуары считаются одними из самых статусных в мире моды.

"Отдала мой подарок, а потом сделала вид, будто никогда о нём не слышала", — с иронией прокомментировала Кардашьян историю появления сумки в своём гардеробе.

Основательница бренда Skims намекнула на семейное недоразумение: аналогичную модель ранее получила её младшая сестра, блогер и модель Кендалл Дженнер. Видео с роскошными подарками быстро набрало популярность в социальных сетях, вызвав активное обсуждение среди поклонников.

В своём TikTok Ким Кардашьян также прокомментировала изменения во внешности старшей дочери от рэпера Канье Уэста. Блогер отреагировала на поднявшийся хейт.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Садоводство, цветоводство
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Популярное
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США

По оценке "Газпрома", стремительное расширение экспортных мощностей США создаёт предпосылки для дисбаланса между внутренним спросом и экспортом.

Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
Сотни миллиардов на кону: Россия запускает в Венесуэле экономический проект века
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Последние материалы
Роскошные подарки Ким Кардашьян: сколько стоили брендовые сумки на её день рождения
Чистые волосы дольше: наука о себуме и мягком восстановлении баланса
Мамаев в шоке: этот игрок ЦСКА напомнил ему звезду Реала
Не успеет остыть — уже съедят: та самая икра из баклажанов, что лучше магазинной
Урожай исчез, а куст зеленеет: тайна черной смородины, которая устала плодоносить
Агата Муцениеце отказывается помогать с учёбой детям от Прилучного: причина удивила всех
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Превратить собаку в идеального помощника за 10 минут в день: нужен лишь один предмет
Младший продинспектор был уличен в том, что брал взятки медом и зерном... — писала газета Гудок 30 октября 1921 года
Миллионы бактерий в одном поцелуе: как собачья слюна атакует ослабленный иммунитет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.