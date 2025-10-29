В блоге Самойловой объявили о свадьбе — фанаты не поверили своим глазам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
История с подменой аккаунтов знаменитостей получила продолжение. Мошенники по-прежнему атакуют профиль Оксаны Самойловой. Ранее они писали о том, что Самойлова не разводится с Джиганом, а теперь пошли дальше и придумали ей нового избранника.

Цветы и обручальные кольца
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветы и обручальные кольца

В её блоге появился странный пост, где утверждалось, будто Самойлова выходит замуж. Сообщение сопровождалось видео с кольцом на безымянном пальце правой руки и длинной подписью, в которой якобы сама Оксана делилась радостной новостью.

"Знаю, выглядит всё очень стремительно, и ещё официально наш развод с Денисом не вступил в силу, но жизнь не стоит на паузе. Помните того тайного поклонника, который несколько месяцев назад дарил мне столько цветов? Так вот… мы ждём свадьбу! Да, кажется, что это удивительно, но, честно говоря, я тоже не ожидала, что всё так быстро и неожиданно произойдёт", — написали аферисты.

Как мошенники выманивают деньги у подписчиков

По данным Telegram-каналов, взломщики не ограничились фейковыми постами. Используя имя Самойловой, они начали рассылать подписчикам сообщения с предложением "инвестировать в проект звезды" или "купить лимитированные украшения". Подобные схемы — не редкость: злоумышленники эксплуатируют доверие аудитории, особенно если речь идёт о популярных личностях с миллионами подписчиков.

Ранее от подобных атак пострадали блогеры и артисты, чьи страницы использовались для мошеннических сборов. Пользователям предлагали перевести средства якобы на благотворительность или в поддержку новых проектов.

Почему знаменитости становятся лёгкой мишенью

Взлом аккаунтов публичных людей — прибыльный бизнес. Чем выше популярность, тем больше вероятность, что мошенники смогут заработать на доверии фанатов. По оценкам специалистов по кибербезопасности, даже короткий доступ к странице с миллионной аудиторией позволяет аферистам быстро распространить фейковые предложения и собрать крупные суммы.

Социальные сети — мощный инструмент влияния, и киберпреступники этим активно пользуются. Они подделывают личные сообщения, оформляют рекламу и даже создают копии аккаунтов. Для обычного пользователя отличить подделку бывает крайне сложно.

Что будет дальше

Пока команда Оксаны занимается восстановлением всех функций страницы, юристы готовят обращения в правоохранительные органы. По предварительной информации, злоумышленники могут находиться за пределами России, что осложняет расследование.

Тем не менее Самойлова не теряет самообладания и продолжает вести активную жизнь. Она поблагодарила подписчиков за поддержку и пообещала делиться только проверенной информацией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
