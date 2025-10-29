Меган Маркл выпустила необычную ароматическую свечу: чем пахнет её свадьба с принцем Гарри

Шоу-бизнес

Герцогиня Сассекская Меган Маркл представила в своём бренде As Ever ароматическую свечу, воссоздающую атмосферу свадьбы с принцем Гарри. Стоимость новинки составляет 64 доллара.

Фото: commons.wikimedia.org by Northern Ireland Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ принц гарри и меган маркл

Signature Candle № 519 содержит ноты марокканской мяты, листьев белого чая и древесного кардамона. Производитель утверждает, что аромат передаёт ощущение "свежести дня в английской деревне и долгой прогулки по саду".

Параллельно герцогиня запустила свечу No. 084, посвящённую своему дню рождения. Её ароматическая композиция включает сладкие древесные ноты и полевые цветы Калифорнии.

Оба продукта позиционируются как предметы, вызывающие "атмосферу счастья" и "возвышенное ощущение уюта". Это не первое предпринимательское начинание Меган в рамках её собственного бренда товаров для дома.