Герцогиня Сассекская Меган Маркл представила в своём бренде As Ever ароматическую свечу, воссоздающую атмосферу свадьбы с принцем Гарри. Стоимость новинки составляет 64 доллара.
Signature Candle № 519 содержит ноты марокканской мяты, листьев белого чая и древесного кардамона. Производитель утверждает, что аромат передаёт ощущение "свежести дня в английской деревне и долгой прогулки по саду".
Параллельно герцогиня запустила свечу No. 084, посвящённую своему дню рождения. Её ароматическая композиция включает сладкие древесные ноты и полевые цветы Калифорнии.
Оба продукта позиционируются как предметы, вызывающие "атмосферу счастья" и "возвышенное ощущение уюта". Это не первое предпринимательское начинание Меган в рамках её собственного бренда товаров для дома.
По оценке "Газпрома", стремительное расширение экспортных мощностей США создаёт предпосылки для дисбаланса между внутренним спросом и экспортом.