Череда неудач: как задержание и потоп омрачили поездку Александра Васильева в США

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Васильев столкнулся с необычными испытаниями во время визита в Соединённые Штаты. Сначала на границе его задержали по подозрению в причастности к недавнему ограблению Лувра.

Фото: duma.gov.ru by ГД РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Васильев

После проверки багажа историка моды отпустили, но испытания на этом не закончились. Ночью в доме его племянницы, оперной певицы Юрате Уаллер, произошёл потоп из-за прорвавшейся трубы.

"Я проснулся от шума… Мы час боролись с последствиями потопа. С помощью профессионального пылесоса и швабры втроём убрали воду", — рассказал Васильев.

Как отметил историк моды, это уже третий подобный случай в его жизни. Предыдущие потопы происходили в московской квартире его родителей и в марокканском отеле. Несмотря на все неприятности, Васильеву удалось справиться с последствиями аварии и даже выспаться.