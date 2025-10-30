Это не к добру: что Юрий Лоза сказал о возможном вторжении НЛО на Землю

Певца и сторонника теории плоской Земли Юрия Лозу насторожила новость об НЛО в небе над Москвой.
Автор и исполнитель хита "Плот" не прошёл мимо пугающей новости о том, что в небе над Москвой замечен странный огненный объект, который движется Он почти параллельно Земле, постепенно снижаясь.
"Нашёл объяснение, что это обычный космический мусор, но почему он сгорает над столицей, а не там, где должен — над морем или пустырём? Что бы это ни было, радости от наблюдения за подобными явлениями, лично я не испытываю. Не верю я, что они — к добру", — написал артист в своём Telegram-канале.
Учёный из Гарварда сообщил, что загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS приблизится к Земле к концу 2025 года. По прогнозам исследователей, объект достигнет окрестностей нашей планеты в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.
NASA активировало систему планетарной защиты из-за пролёта 3I/ATLAS через Солнечную систему. Большинство астрономов склоняются к мнению, что этот необычный объект является межзвёздной кометой, другие всерьёз допускают возможность того, что человечество сталкивается с потенциальным инопланетным вторжением.
