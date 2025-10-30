Продублировал смерть: Садальский подметил мистическое совпадение в смертях двух артистов

Актёр Станислав Садальский отметил печальное совпадение в почти синхронных смертях двух связанных ролями артистов.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" обратил внимание на то, что почти одновременно пришли новости о смерти шведского актёра Бьёрна Андресена и одного из самых известных российских артистов кинодубляжа Алексея Золотницкого.
Садальский подчеркнул, что в этом есть особая ирония судьбы: Алексей Золотницкий озвучил Бьёрна в знаменитом фильме 1971 года "Смерть в Венеции" — неоднозначном шедевре режиссёра Лукино Висконти о теме запретной любви. Андресену было всего 16 лет, когда он сыграл Тадзио, которого впоследствии называли "самым красивым мальчиком в мире". Картина получила множество наград, включая номинацию на "Оскар" и Гран-при Каннского фестиваля.
Золотницкий дублировал голоса многих легендарных актёров в не менее легендарных фильмах, но особенно гордился своей работой над "Смертью в Венеции" и дубляжем Бьёрна, в отличие от самого Андресена, который считал, что роль Тадзио принесла ему больше проблем, чем славы.
По словам Садальского, Золотницкий умер за день до смерти Андресена, что создаёт впечатление, будто на этот раз Бьёрн "продублировал" смерть Алексея.
