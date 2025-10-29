Работа и материнство: почему Регина Тодоренко опасается потерять востребованность на ТВ

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ставшая матерью в третий раз телеведущая Регина Тодоренко призналась, что не может позволить себе декретный отпуск, опасаясь потерять работу.

Фото: commons.wikimedia.org by Somanyhorsesru журнал, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Регина Тодоренко

После рождения третьего сына звезда ТВ почти сразу вернулась к съёмкам, при этом стараясь брать малыша с собой на работу.

По словам Регины, артистам нельзя надолго выпадать из профессии, если они хотят оставаться востребованными. Она отметила, что в своей практике видела множество примеров талантливых исполнителей, которые уходили из профессии на короткий срок, но после этого навсегда исчезали с экранов.

Бывали и успешные возвращения через пять или десять лет, однако телеведущая не хотела испытывать судьбу.

"Поэтому она возвращается к работе по уже проверенной схеме — вместе с малышом", — пояснила Тодоренко, подчеркивая важность сохранения профессиональной активности даже в период материнства.

Ранее Тодоренко и её мужа, певца Влада Топалова обвинили в лицемерии из-за того, что парочка позаботилась об иностранном гражданстве новорождённого сына.