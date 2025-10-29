На стрессе плюс 11 кг: как молодая жена Константина Ивлева переживает развод

2:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и модель Валерия Куденкова объяснила, как переживания из-за развода с шеф-поваром и телеведущим Константином Ивлевым, сказались на её внешности.

Фото: ВК-аккаунт Константина Ивлева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Повар Константин Ивлев

Куденкова и Ивлев вступили в брак в 2021 году, а спустя год у них появилась дочь Ника. Со стороны казалось, что ресторатор наконец обрёл семейное счастье, но недавно его жена сообщила о расставании. Причины разрыва Валерия не раскрыла, однако дала понять, что сейчас переживает непростой период.

"На стрессе за месяц набрала 11 кг, теперь неистово худею. Сначала: конфеточки, шоколадочки, а потом "я жирный-жирный-жирный, как поезд пассажирный!"" — с юмором над собой призналась брюнетка.

Несмотря на переживания, Валерия уверяет, что с Константином они сохранили дружеские отношения и уважительно друг к другу относятся.

Сам ведущий шоу "На ножах" также лишь единожды высказался о разводе, после чего предпочел не обсуждать ситуацию публично. Он заверил, что расставание прошло на позитивной ноте. На последок он назвал модель лучшей женой.

При этом 51-летний шеф параллельно ведёт судебные разбирательства с первой супругой Марией. Кулинара обвиняют в том, что он якобы скрывает доходы, чтобы не платить алименты сыну Матвею и дочке Марусе.

Бывшая жена шефа Ивлеева рассказала о сложностях с выплатой алиментов после развода. По её словам, при расторжении брака супруги заключили соглашение о содержании детей, однако Константин регулярно нарушает его условия в части дополнительной финансовой поддержки.

Из-за этого женщина вынуждена обращаться к судебным приставам, которые рассчитывают сумму задолженности, а также решать вопрос через суд.