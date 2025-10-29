Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мигранты в панике: полиция России устроила масштабную облаву в Подмосковье
Дело не только в храбрости: Ищенко раскрыл истинную силу России на поле боя
Не дайте огороду восстать: растения-захватчики, способные съесть весь участок
Цифры удивят: африканская страна вновь обратилась к российскому солоду
Главные долгожители планеты: кто пережил пирамиды, Колумба и все войны человечества
Сердце просит специй: семь природных союзников, которые стабилизируют давление
Небесный аромат — земной подвох: как одно прикосновение меняет вкус, пользу и настроение
Работа и материнство: почему Регина Тодоренко опасается потерять востребованность на ТВ
Вы зря считаете повторы: новое исследование о росте мышц ломает старые правила

На стрессе плюс 11 кг: как молодая жена Константина Ивлева переживает развод

2:02
Шоу-бизнес

Блогер и модель Валерия Куденкова объяснила, как переживания из-за развода с шеф-поваром и телеведущим Константином Ивлевым, сказались на её внешности.

Повар Константин Ивлев
Фото: ВК-аккаунт Константина Ивлева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Повар Константин Ивлев

Куденкова и Ивлев вступили в брак в 2021 году, а спустя год у них появилась дочь Ника. Со стороны казалось, что ресторатор наконец обрёл семейное счастье, но недавно его жена сообщила о расставании. Причины разрыва Валерия не раскрыла, однако дала понять, что сейчас переживает непростой период.

"На стрессе за месяц набрала 11 кг, теперь неистово худею. Сначала: конфеточки, шоколадочки, а потом "я жирный-жирный-жирный, как поезд пассажирный!"" — с юмором над собой призналась брюнетка.

Несмотря на переживания, Валерия уверяет, что с Константином они сохранили дружеские отношения и уважительно друг к другу относятся.

Сам ведущий шоу "На ножах" также лишь единожды высказался о разводе, после чего предпочел не обсуждать ситуацию публично. Он заверил, что расставание прошло на позитивной ноте. На последок он назвал модель лучшей женой.

При этом 51-летний шеф параллельно ведёт судебные разбирательства с первой супругой Марией. Кулинара обвиняют в том, что он якобы скрывает доходы, чтобы не платить алименты сыну Матвею и дочке Марусе.

Бывшая жена шефа Ивлеева рассказала о сложностях с выплатой алиментов после развода. По её словам, при расторжении брака супруги заключили соглашение о содержании детей, однако Константин регулярно нарушает его условия в части дополнительной финансовой поддержки.

Из-за этого женщина вынуждена обращаться к судебным приставам, которые рассчитывают сумму задолженности, а также решать вопрос через суд. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Последние материалы
Лиза Арзамасова открывает секрет: стоит ли детям вмешиваться в конфликты родителей
Вы даже не заметите, как потеряете дом: восемь ошибок, из-за которых можно остаться без жилья
Без лака и плойки — объем держится: простые трюки, работающие даже на самых тонких волосах
Ставрополье в ценовом вихре: почему куриные яйца стали золотыми
Дженнифер Лоуренс идёт в режиссёры: что скрывает её комедийный дебют
Мнимый символ здоровья: новое исследование связало курицу с воспалением и риском рака кишечника
Официально: Михаил Шуфутинский объявил о браке с молодой танцовщицей
Морской дьявол с крыльями ангела: самое загадочное создание океана наконец разгадано
Меньше возни, больше урожая: вот как одноростковая свёкла перевернула грядки
Мороз бьёт по стеклу, а вы всё ещё экономите на дворниках? Вот чем это заканчивается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.