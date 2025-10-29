Волкова нашла счастье после одиночества: трогательное признание о близком человеке

Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова сообщила о начале новых отношений после нескольких лет одиночества. Артистка, воспитывающая троих детей, призналась, что наконец обрела личное счастье.

Фото: commons.wikimedia.org by Ерохин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Екатерина Волкова

После трёх браков и отношений с бизнесменом Василием Дюжевым звезда сериала "Скорая помощь" долгое время была одна. Теперь она уверена, что нашла человека, который способен о ней заботиться.

"У меня есть близкий человек, но рассказывать о нём не хочу — боюсь спугнуть счастье. Его поддержка помогает мне расслабиться, почувствовать себя женщиной", — пояснила Волкова в интервью "Леди.Mail".

Параллельно актриса раскрыла свои секреты сохранения молодости, отметив скептическое отношение к пластическим операциям. По её словам, для поддержания формы достаточно здорового сна, правильного ухода за кожей и своевременных косметических процедур.

В начале года артистка призналась, что больше не имеет права показывать фотографии внуков в соцсетях.