Волкова нашла счастье после одиночества: трогательное признание о близком человеке

Актриса Екатерина Волкова сообщила о начале новых отношений после нескольких лет одиночества. Артистка, воспитывающая троих детей, призналась, что наконец обрела личное счастье.
После трёх браков и отношений с бизнесменом Василием Дюжевым звезда сериала "Скорая помощь" долгое время была одна. Теперь она уверена, что нашла человека, который способен о ней заботиться.
"У меня есть близкий человек, но рассказывать о нём не хочу — боюсь спугнуть счастье. Его поддержка помогает мне расслабиться, почувствовать себя женщиной", — пояснила Волкова в интервью "Леди.Mail".
Параллельно актриса раскрыла свои секреты сохранения молодости, отметив скептическое отношение к пластическим операциям. По её словам, для поддержания формы достаточно здорового сна, правильного ухода за кожей и своевременных косметических процедур.
В начале года артистка призналась, что больше не имеет права показывать фотографии внуков в соцсетях.
Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.