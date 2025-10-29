Коле почти 50: что Отар Кушанашвили сказал о внешности Николая Баскова

Журналист Отар Кушанашвили поделился своим мнением о секретах красоты певца Николая Баскова.

Фото: static.kremlin.ru by Russian Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Николай Басков

По мнению медийного эксперта, в шоу "Битва поколений" народный артист России смотрится органично и гармонично, выделяясь среди более молодых коллег и заслуженно занимая место в жюри.

Кушанашвили не скрывает восхищения золотым голосом эстрады и даже сравнивает его с голливудской звездой, которая случайно оказалась среди российских артистов.

"Коля смотрится там, как Джордж Клуни рядом с Александром Петровым. Когда другие открывают рот, возникает сомнение, есть ли у людей в верхнем аппарате префронтальная кора. Коле почти 50 лет, он все знает про инь и ян, про цивилизацию и природу, про догму и веру, он пел с Монсеррат Кабалье и с рэпером Серёгой, для пролетариев и королей", — заявил Отар в своей авторской программе "Каково?".

Журналист считает, что 49-летний певец выглядит так, будто ему 30 лет, и он только что вышел из спа-салона.

Кушанашвили также высоко оценивает ораторские способности артиста. В один ряд с Басковым он ставит, помимо себя, и двукратного участника "Евровидения" Сергея Лазарева.

К слову, Басков тщательно следит за здоровьем и внешним видом. Певец прибегает к нетрадиционным методам оздоровления.

"И иглоукалывание я делал, и пантовые ванны я делал, и занимался чисткой организма. Ещё я голодал 36 часов", — делился он.

При этом музыкант избегает пластических процедур и косметологических вмешательств, считая, что модные бьюти-процедуры могут серьёзно навредить организму.