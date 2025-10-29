Сергей Шнуров высказался о новых песнях: почему русские мотивы остаются в его музыке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Рок-музыкант Сергей Шнуров представил детали предстоящего релиза альбома "Поролоновая свадьба", запланированного на 31 октября. Артист подтвердил сохранение узнаваемого стиля с национальным колоритом в новых композициях.

Сергей Шнуров
Фото: commons.wikimedia.org by Honza Groh (Jagro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сергей Шнуров

Как сообщает ТАСС, Шнуров особо отметил песню "Свадьба" как свою любимую работу в новой пластинке. Артист подчеркнул естественность обращения к русским музыкальным традициям.

"Потому что я русский, а значит, от русских мотивов мне не избавиться", — прокомментировал музыкант особенности своего творчества.

Недавно артист публично раскритиковал коллег, жалующихся на тяжёлые условия работы. Он отметил, что его раздражают такие заявления, так как на самом деле тяжело тем, кто работает в шахтах, а не на сцене.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
