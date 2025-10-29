Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот пирог выглядит просто, но вкус у него — как у десерта из дорогого итальянского кафе
Популярная ошибка за столом: эта привычка мешает нормальному пищеварению
ГУДОК! в атмосфере Ночи искусств: Театр МОСТ представит зрителям дополнительный показ аншлагового спектакля
Чёрный список для Тарасовой: как скандал в аэропорту уничтожил карьеру актрисы
Режете не туда — останетесь без бутонов: что нужно знать перед обрезкой роз
Не человек, а уже мастер: древний гоминид из Кении заставил пересмотреть происхождение интеллекта
Тревога сжимает грудь, а мысли путаются? Эти простые практики возвращает покой за минуты
Губы мечты без фильтров: как подобрать масло, которое лечит, а не просто блестит
Штраф до 500 000: за что теперь наказывают владельцев жилья при сдаче квартиры

Секреты молодости после 70: что рассказала Любовь Успенская о своих бьюти-процедурах

2:18
Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская поделилась откровениями о ботоксе, своей неувядающей красоте и личной жизни.

Певица Любовь Успенская
Фото: вК-аккаунт Любови Успенской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Любовь Успенская

Любовь Залмановна часто сталкивается с критикой, особенно касающейся её внешности. Исполнительница открыто признаёт, что уважает бьюти-процедуры и регулярно ими пользуется. При этом сама 71-летняя королева городского романса довольна результатами работы хирургов и косметологов и не может оторваться от зеркала. По мнению Успенской, ботокс — прекрасный способ сохранить молодость.

"Тратьте деньги на дорогую косметику, на хороших косметологов, не жалейте ботоксов, не жалейте! Я даже этим хейтерам отвечаю. Они пишут, что я так обкололась, а я им говорю: "Ребята, у меня для вас такая новость: вчера пришла в институт, весь ботокс заколола, вам ничего не останется!" — смеётся артистка в шоу рэпера Басты "Вопрос ребром".

Однако пластические операции иногда имеют неприятные последствия. Несколько лет назад Успенская открыто критиковала хирурга Тимура Хайдарова, который, по её словам, испортил ей грудь. Она стала первой знаменитостью, с которой сотрудничал теперь уже известный хирург.

В шоу Басты также затронули тему многочисленных романов Успенской, о которых артистка не скрывает. Она была замужем четыре раза, но даже в браке не могла устоять перед привлекательными мужчинами.

"Я сама любила целоваться, я очень тактильная. Но самое главное, что должны быть губы сладкие, запах хороший должен быть", — отмечает Успенская.

В творчестве певицы есть два клипа с участием секс-символа СССР, актёра Бориса Щербакова — "Карусель" и "Пропадаю я". Несмотря на то что на момент съемок актёр был женат, зрители всерьёз думали, что исполнительница увела мужчину из семьи — настолько естественно они показывали эмоции в кадре.

За своё свободолюбие Успенской приходилось переживать и скандалы и даже рукоприкладство со стороны кавалеров. Тем не менее артистка воспринимает любые события с лёгкостью и не жалеет о своих поступках в молодости.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Военные новости
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Наука и техника
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Садоводство, цветоводство
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова Безумная идея, которая сработала: юный аспирант случайно приблизил победу над старением Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Последние материалы
Чёрный список для Тарасовой: как скандал в аэропорту уничтожил карьеру актрисы
Режете не туда — останетесь без бутонов: что нужно знать перед обрезкой роз
Не человек, а уже мастер: древний гоминид из Кении заставил пересмотреть происхождение интеллекта
Тревога сжимает грудь, а мысли путаются? Эти простые практики возвращает покой за минуты
Губы мечты без фильтров: как подобрать масло, которое лечит, а не просто блестит
Штраф до 500 000: за что теперь наказывают владельцев жилья при сдаче квартиры
Карты раскрыты: когда ждать снижения ключевой ставки
20 минут спокойствия и здоровья: как медленное питание спасает от лишнего веса и диабета
Ксения Собчак и Владимир Познер на Art Basel: как медиаперсоны провели время в Париже
Один в машине, а проверка пройдена: как убедиться, что фары и стопы работают без помощника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.