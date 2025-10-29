Секреты молодости после 70: что рассказала Любовь Успенская о своих бьюти-процедурах

Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская поделилась откровениями о ботоксе, своей неувядающей красоте и личной жизни.

Фото: вК-аккаунт Любови Успенской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Любовь Успенская

Любовь Залмановна часто сталкивается с критикой, особенно касающейся её внешности. Исполнительница открыто признаёт, что уважает бьюти-процедуры и регулярно ими пользуется. При этом сама 71-летняя королева городского романса довольна результатами работы хирургов и косметологов и не может оторваться от зеркала. По мнению Успенской, ботокс — прекрасный способ сохранить молодость.

"Тратьте деньги на дорогую косметику, на хороших косметологов, не жалейте ботоксов, не жалейте! Я даже этим хейтерам отвечаю. Они пишут, что я так обкололась, а я им говорю: "Ребята, у меня для вас такая новость: вчера пришла в институт, весь ботокс заколола, вам ничего не останется!" — смеётся артистка в шоу рэпера Басты "Вопрос ребром".

Однако пластические операции иногда имеют неприятные последствия. Несколько лет назад Успенская открыто критиковала хирурга Тимура Хайдарова, который, по её словам, испортил ей грудь. Она стала первой знаменитостью, с которой сотрудничал теперь уже известный хирург.

В шоу Басты также затронули тему многочисленных романов Успенской, о которых артистка не скрывает. Она была замужем четыре раза, но даже в браке не могла устоять перед привлекательными мужчинами.

"Я сама любила целоваться, я очень тактильная. Но самое главное, что должны быть губы сладкие, запах хороший должен быть", — отмечает Успенская.

В творчестве певицы есть два клипа с участием секс-символа СССР, актёра Бориса Щербакова — "Карусель" и "Пропадаю я". Несмотря на то что на момент съемок актёр был женат, зрители всерьёз думали, что исполнительница увела мужчину из семьи — настолько естественно они показывали эмоции в кадре.

За своё свободолюбие Успенской приходилось переживать и скандалы и даже рукоприкладство со стороны кавалеров. Тем не менее артистка воспринимает любые события с лёгкостью и не жалеет о своих поступках в молодости.