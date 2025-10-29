Официально: Михаил Шуфутинский объявил о браке с молодой танцовщицей

Шоу-бизнес

Известный исполнитель Михаил Шуфутинский официально подтвердил свой брак с танцовщицей Светланой Уразовой. Церемония бракосочетания состоялась некоторое время назад, но информация стала известна лишь сейчас.

Фото: commons.wikimedia.org by Оператор канала Дениса Клявера, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Михаил Шуфутинский

Пара скрывала изменение семейного положения на протяжении нескольких месяцев. Во время гала-ужина музыкальной премии журналисты заметили одинаковые кольца на безымянных пальцах артистов.

"Это не моя подруга, это моя жена!" — цитирует Шуфутинского kp.ru.

Михаил и Светлана находятся в отношениях более 10 лет. Они познакомились, когда Уразова работала в балете певца. Ранее Шуфутинский отрицал планы по официальному оформлению отношений, отмечая, что им комфортно вместе без штампа в паспорте.

Также шансонье признавался, почему его молодая избранница не ждёт дорогих подарков.