Всё не так уж и плохо? Стали известны условия содержания Блиновской в СИЗО

В следственном изоляторе №6 в Печатниках, где в настоящее время находится осуждённая "королева марафонов" Елена Блиновская, существуют камеры с улучшенными условиями содержания.
Помещения рассчитаны на четыре-пять человек и отличаются от стандартных наличием телевизора и особым оформлением.
Стены в таких камерах выкрашены в розовый цвет и украшены цветочными рисунками. Одноуровневые кровати обеспечивают более комфортное размещение заключённых по сравнению с обычными помещениями.
"Такие спальные помещения с облегчёнными условиями содержания предназначены в первую очередь для осуждённых, которые уже отбывают наказание в данном СИЗО", — сообщает kp.ru, располагающее фотографиями подобной камеры.
Для осуждённых, включая Блиновскую, также доступна досуговая комната с библиотекой и телевизором. В дневное время женщины могут заниматься рукоделием — им выдают картины по номерам и необходимые материалы, которые забирают вечером.
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.