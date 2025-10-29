Всё не так уж и плохо? Стали известны условия содержания Блиновской в СИЗО

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

В следственном изоляторе №6 в Печатниках, где в настоящее время находится осуждённая "королева марафонов" Елена Блиновская, существуют камеры с улучшенными условиями содержания.

Елена Блиновская
Фото: commons.wikimedia.org by Ольга Сергеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елена Блиновская

Помещения рассчитаны на четыре-пять человек и отличаются от стандартных наличием телевизора и особым оформлением.

Стены в таких камерах выкрашены в розовый цвет и украшены цветочными рисунками. Одноуровневые кровати обеспечивают более комфортное размещение заключённых по сравнению с обычными помещениями.

"Такие спальные помещения с облегчёнными условиями содержания предназначены в первую очередь для осуждённых, которые уже отбывают наказание в данном СИЗО", — сообщает kp.ru, располагающее фотографиями подобной камеры.

Для осуждённых, включая Блиновскую, также доступна досуговая комната с библиотекой и телевизором. В дневное время женщины могут заниматься рукоделием — им выдают картины по номерам и необходимые материалы, которые забирают вечером.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
