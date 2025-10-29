Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Секреты молодости после 70: что рассказала Любовь Успенская о своих бьюти-процедурах
Этот пирог выглядит просто, но вкус у него — как у десерта из дорогого итальянского кафе
Популярная ошибка за столом: эта привычка мешает нормальному пищеварению
ГУДОК! в атмосфере Ночи искусств: Театр МОСТ представит зрителям дополнительный показ аншлагового спектакля
Чёрный список для Тарасовой: как скандал в аэропорту уничтожил карьеру актрисы
Режете не туда — останетесь без бутонов: что нужно знать перед обрезкой роз
Не человек, а уже мастер: древний гоминид из Кении заставил пересмотреть происхождение интеллекта
Тревога сжимает грудь, а мысли путаются? Эти простые практики возвращает покой за минуты
Губы мечты без фильтров: как подобрать масло, которое лечит, а не просто блестит

Ксения Собчак и Владимир Познер на Art Basel: как медиаперсоны провели время в Париже

Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак провела серию встреч и посещений выставок в Париже в рамках международной ярмарки Art Basel. Её маршрут включал как официальные мероприятия, так и личные визиты.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

Собчак побывала на выставке Герхарда Рихтера и экспозиции, посвящённой истории минимализма. На одной из них она встретила Наталью Водянову с супругом, на другой — прогулялась с Владимиром Познером.

Особое внимание Собчак уделила визиту в бутик Hermes, куда её пригласили в честь 25-летнего сотрудничества.

"Hermes устроил мне крутейший сюрприз. Тут я поняла, что мужчины за 25 лет менялись, а походы за сумочками были неизменны", — отметила она в соцсетях.

Ранее Собчак уже посещала мероприятия ярмарки, включая балет и открытие Cartier Foundation. По её словам, последнее не произвело на неё особого впечатления из-за "колониального дискурса" и архитектуры здания.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова Безумная идея, которая сработала: юный аспирант случайно приблизил победу над старением Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Чёрный список для Тарасовой: как скандал в аэропорту уничтожил карьеру актрисы
Режете не туда — останетесь без бутонов: что нужно знать перед обрезкой роз
Не человек, а уже мастер: древний гоминид из Кении заставил пересмотреть происхождение интеллекта
Тревога сжимает грудь, а мысли путаются? Эти простые практики возвращает покой за минуты
Губы мечты без фильтров: как подобрать масло, которое лечит, а не просто блестит
Штраф до 500 000: за что теперь наказывают владельцев жилья при сдаче квартиры
Карты раскрыты: когда ждать снижения ключевой ставки
20 минут спокойствия и здоровья: как медленное питание спасает от лишнего веса и диабета
Ксения Собчак и Владимир Познер на Art Basel: как медиаперсоны провели время в Париже
Один в машине, а проверка пройдена: как убедиться, что фары и стопы работают без помощника
