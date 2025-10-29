Ксения Собчак и Владимир Познер на Art Basel: как медиаперсоны провели время в Париже

Журналистка Ксения Собчак провела серию встреч и посещений выставок в Париже в рамках международной ярмарки Art Basel. Её маршрут включал как официальные мероприятия, так и личные визиты.
Собчак побывала на выставке Герхарда Рихтера и экспозиции, посвящённой истории минимализма. На одной из них она встретила Наталью Водянову с супругом, на другой — прогулялась с Владимиром Познером.
Особое внимание Собчак уделила визиту в бутик Hermes, куда её пригласили в честь 25-летнего сотрудничества.
"Hermes устроил мне крутейший сюрприз. Тут я поняла, что мужчины за 25 лет менялись, а походы за сумочками были неизменны", — отметила она в соцсетях.
Ранее Собчак уже посещала мероприятия ярмарки, включая балет и открытие Cartier Foundation. По её словам, последнее не произвело на неё особого впечатления из-за "колониального дискурса" и архитектуры здания.
