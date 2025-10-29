Мария Погребняк пристыдила Николая Овечкина: какие грехи водятся за известным стилистом

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк прокомментировала скандал вокруг стилиста Николая Овечкина, против которого ополчились певицы Инстасамка, Юлия Зиверт и Мари Краймбрери.

Фото: ВК-аккаунт Николая Овечкина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стилист Николай Овечкин

Многодетная мать не прошла мимо публичных разбирательств с гуру моды, которого обвиняют в систематическом обмане звёзд.

Овечкин попытался восстановить свою репутацию после громкого конфликта с Инстасамкой и дал новое интервью. В разговоре он отметил, что самостоятельно прекратил работу с Зиверт, сославшись на профессиональное выгорание. Однако певица оперативно опровергла его заявление, подчеркнув, что именно она расторгла контракт и до сих пор ожидает возвращения задолженности.

Но на этом история не заканчивается. Краймбрери подала в суд на Овечкина, требуя вернуть долг в размере девяти миллионов рублей. По словам артистки, стилист неоднократно получал деньги, при этом регулярно не выполнял свои обязательства, обманывал, а затем снова просил средства, находя разные предлоги.

"Каким же недобросовестным человеком оказался Николай! У него есть талант, но он сам своими руками закопал его и отказался от блестящего будущего", — написала Погребняк в своём Telegram-канале.

Ранее Овечкин в интервью журналистке Мадонне Мур откровенно рассказал о своём опыте наркозависимости.