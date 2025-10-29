Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Москва и Токио снова тянут нити через небо: готовится возвращение прямых рейсов
Россия готовится к табачной революции: вейпы могут исчезнуть с прилавков навсегда
Секреты молодости после 70: что рассказала Любовь Успенская о своих бьюти-процедурах
Этот пирог выглядит просто, но вкус у него — как у десерта из дорогого итальянского кафе
Популярная ошибка за столом: эта привычка мешает нормальному пищеварению
ГУДОК! в атмосфере Ночи искусств: Театр МОСТ представит зрителям дополнительный показ аншлагового спектакля
Чёрный список для Тарасовой: как скандал в аэропорту уничтожил карьеру актрисы
Режете не туда — останетесь без бутонов: что нужно знать перед обрезкой роз
Не человек, а уже мастер: древний гоминид из Кении заставил пересмотреть происхождение интеллекта

Мария Погребняк пристыдила Николая Овечкина: какие грехи водятся за известным стилистом

1:27
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк прокомментировала скандал вокруг стилиста Николая Овечкина, против которого ополчились певицы Инстасамка, Юлия Зиверт и Мари Краймбрери.

Стилист Николай Овечкин
Фото: ВК-аккаунт Николая Овечкина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стилист Николай Овечкин

Многодетная мать не прошла мимо публичных разбирательств с гуру моды, которого обвиняют в систематическом обмане звёзд.

Овечкин попытался восстановить свою репутацию после громкого конфликта с Инстасамкой и дал новое интервью. В разговоре он отметил, что самостоятельно прекратил работу с Зиверт, сославшись на профессиональное выгорание. Однако певица оперативно опровергла его заявление, подчеркнув, что именно она расторгла контракт и до сих пор ожидает возвращения задолженности.

Но на этом история не заканчивается. Краймбрери подала в суд на Овечкина, требуя вернуть долг в размере девяти миллионов рублей. По словам артистки, стилист неоднократно получал деньги, при этом регулярно не выполнял свои обязательства, обманывал, а затем снова просил средства, находя разные предлоги.

"Каким же недобросовестным человеком оказался Николай! У него есть талант, но он сам своими руками закопал его и отказался от блестящего будущего", — написала Погребняк в своём Telegram-канале.

Ранее Овечкин в интервью журналистке Мадонне Мур откровенно рассказал о своём опыте наркозависимости. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Наука и техника
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова Безумная идея, которая сработала: юный аспирант случайно приблизил победу над старением Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Последние материалы
Чёрный список для Тарасовой: как скандал в аэропорту уничтожил карьеру актрисы
Режете не туда — останетесь без бутонов: что нужно знать перед обрезкой роз
Не человек, а уже мастер: древний гоминид из Кении заставил пересмотреть происхождение интеллекта
Тревога сжимает грудь, а мысли путаются? Эти простые практики возвращает покой за минуты
Губы мечты без фильтров: как подобрать масло, которое лечит, а не просто блестит
Штраф до 500 000: за что теперь наказывают владельцев жилья при сдаче квартиры
Карты раскрыты: когда ждать снижения ключевой ставки
20 минут спокойствия и здоровья: как медленное питание спасает от лишнего веса и диабета
Ксения Собчак и Владимир Познер на Art Basel: как медиаперсоны провели время в Париже
Один в машине, а проверка пройдена: как убедиться, что фары и стопы работают без помощника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.