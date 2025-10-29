Битва за реку: почему бизнесмен из Саратова требует отнять участок у Моргенштерна*

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов хочет отнять баню с рекой у рэпера Моргенштерна*.

Предприниматель направил заявление в Министерство экологии и природопользования Московской области с требованием разобраться в ситуации, связанной с участком земли у артиста.

Бизнесмен подтвердил, что действительно подал необходимые документы. Однако позже он получил видеозапись, на которой, по его словам, Моргенштерн* демонстрирует свою баню с выходом к реке. После проверки координат Рыськов установил, что запрашиваемый им участок земли действительно примыкает к территории, принадлежащей певцу.

По словам предпринимателя, Моргенштерн* должен срочно перенести баню за пределы береговой зоны реки Малая Истра, так как подобные постройки нарушают природоохранное законодательство.

Ранее Рыськов уже обращался в суд с иском к певцу Филиппу Киркорову, требуя признать недействительной сделку по покупке земельного участка, а также подавал жалобу в Генеральную прокуратуру по поводу, как он утверждал, опасного плавучего сооружения, принадлежащего певице Алле Пугачёвой.

Бизнесмен убеждён, что прибрежные территории, которые выделяются под частные владения и застройку, должны считаться общим достоянием и оставаться открытыми для отдыха и оздоровления всех граждан без исключения.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом