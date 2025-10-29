Скандал в шоу-бизнесе: Мари Краймбрери рассказала, как её обманул стилист Николай Овечкин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:05
Шоу-бизнес

Певица Мари Краймбрери пожаловалась на то, что стилист Николай Овечкин задолжал ей значительную сумму денег.

Стаилист Николай Овечкин
Фото: ВК-аккаунт Николая Овечкина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стаилист Николай Овечкин

Команда артистки обратилась в суд с иском о взыскании со стилиста девяти миллионов рублей. Ранее сам Овечкин утверждал в интервью, что все разногласия с певицей уже улажены.

По словам Мари Краймбрери, в этой ситуации ключевым словом стала "система". Артистка отметила, что стилист регулярно получал деньги, но систематически не исполнял свои обязательства, вводил в заблуждение, а затем снова просил средства — под предлогом срочных обстоятельств — и снова не выполнял договорённости.

Певица подчеркнула, что подобное происходило неоднократно и по одному и тому же сценарию. По её словам, многие люди также сталкивались с аналогичными действиями со стороны Овечкина, но об этом становилось известно не сразу.

Мари добавила, что до обращения в суд её команда предприняла несколько попыток решить вопрос мирным путём — не одну и не две, но ни одна из них не привела к результату. Каждый раз ситуация заканчивалась очередной ложью со стороны стилиста.

Певица Юлия Зиверт тоже не осталась в стороне от публичного скандала, инициированного блогером Инстасамкой. 

Артистка посмотрела новое "исповедальное" интервью Овечкина и заявила, что он говорит неправду. По словам Зиверт, стилист утверждает, будто сам прекратил сотрудничество с ней, однако на самом деле именно она расторгла контракт. Причиной стали, как отметила певица, его непрофессиональное отношение к обязанностям и значительная финансовая задолженность, которая до сих пор не была погашена.

Юлия подчеркнула, что ситуация с долгом остаётся нерешённой с весны. В связи с этим она полностью прекратила личное общение с Овечкиным, а все вопросы, связанные со взысканием средств, теперь находятся в ведении её продюсера и решаются в юридическом порядке.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
