Исповедь Киры Найтли: как голливудская актриса справлялась с послеродовой депрессией

Шоу-бизнес

Британская актриса Кира Найтли рассказала о пережитом опыте послеродовой депрессии после рождения первой дочери. В интервью для подкаста "Happy Mum Happy Baby" звезда описала этот период как эмоционально сложное время.

Фото: commons.wikimedia.org by The Standard, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кира Найтли

Найтли столкнулась с "гормональным сбоем" через несколько дней после родов, что переросло в затяжную депрессию. Она отмечает, что физическое восстановление проходило нормально, но эмоциональное состояние требовало профессиональной помощи.

"Всё было отлично, а потом начался спад. Думаю, после этого у меня началась послеродовая депрессия", — поделилась актриса в беседе с ведущей подкаста.

Особенное напряжение вызывало общественное давление с ожиданием быстрого возвращения к обычной жизни. Актриса прошла трёхлетний курс терапии, чтобы справиться с эмоциональными последствиями.

Сейчас Найтли воспитывает двух дочерей и открыто говорит о важности психического здоровья молодых матерей.