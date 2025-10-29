Рак победил, но долги остались? почему жена Романа Попова выставила на продажу дом

Супруга актёра Романа Попова решила продать их просторный трёхэтажный таунхаус площадью 300 квадратных метров — недвижимость была выставлена на продажу, чтобы собрать средства на лечение актёра.
Роман впервые столкнулся с серьёзной болезнью в 2018 году. Тогда ему удалось одолеть недуг, однако летом этого года врачи диагностировали у артиста рецидив рака головного мозга. Об этом он открыто рассказывал в своих социальных сетях.
"У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить", — делился артист.
Исполнитель роли в сериале "Полицейский с Рублёвки" обращался к коллегам и поклонникам с просьбой о помощи.
Его супруга Юлия также держала публику в курсе состояния мужа, стараясь привлечь внимание и поддержку неравнодушных людей.
Чтобы оплатить лечение, Юлия выставила на продажу их дом — таунхаус площадью 300 квадратных метров в элитном коттеджном поселке "Архангельская ривьера" в Красногорске. Первоначально недвижимость оценивалась в 54 миллиона рублей, однако позже стоимость снизили до 52 миллионов. Объявление о продаже по-прежнему активно.
В доме предусмотрено пять спален, просторная гостиная, четыре ванные комнаты, терраса, гардеробная, гараж и большой балкон. Все полученные средства жена актёра намеревалась направить на его лечение.
К сожалению, спасти Романа Попова не удалось. Во вторник стало известно, что артист скончался в больнице. По предварительным данным, церемония прощания с ним состоится 1 или 2 ноября, однако семья пока не объявила точное время и место.
