Рак победил, но долги остались? почему жена Романа Попова выставила на продажу дом

2:08
Шоу-бизнес

Супруга актёра Романа Попова решила продать их просторный трёхэтажный таунхаус площадью 300 квадратных метров — недвижимость была выставлена на продажу, чтобы собрать средства на лечение актёра.

Актёр Александр Петров и актёр Роман Попов
Фото: Инстаграм Александра Петрова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Александр Петров и актёр Роман Попов

Роман впервые столкнулся с серьёзной болезнью в 2018 году. Тогда ему удалось одолеть недуг, однако летом этого года врачи диагностировали у артиста рецидив рака головного мозга. Об этом он открыто рассказывал в своих социальных сетях.

"У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить", — делился артист.

Исполнитель роли в сериале "Полицейский с Рублёвки" обращался к коллегам и поклонникам с просьбой о помощи.

Его супруга Юлия также держала публику в курсе состояния мужа, стараясь привлечь внимание и поддержку неравнодушных людей.

Чтобы оплатить лечение, Юлия выставила на продажу их дом — таунхаус площадью 300 квадратных метров в элитном коттеджном поселке "Архангельская ривьера" в Красногорске. Первоначально недвижимость оценивалась в 54 миллиона рублей, однако позже стоимость снизили до 52 миллионов. Объявление о продаже по-прежнему активно.

В доме предусмотрено пять спален, просторная гостиная, четыре ванные комнаты, терраса, гардеробная, гараж и большой балкон. Все полученные средства жена актёра намеревалась направить на его лечение.

К сожалению, спасти Романа Попова не удалось. Во вторник стало известно, что артист скончался в больнице. По предварительным данным, церемония прощания с ним состоится 1 или 2 ноября, однако семья пока не объявила точное время и место.

Ранее сообщалось, кто из знаменитостей поддержал Романа Попова в борьбе с раком мозга.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
